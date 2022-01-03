بالفيديو والصور مسيرة حاشدة للجهاد الإسلامي في الضفة والأجهزة الأمنية تعترض طريقها

اعترضت أجهزة الأمن التابعة للسلطة اليوم الاثنين 3/1/2022، المسيرة الحاشدة التي جابت شوارع رام الله، بالضفة المحتلة، وتوجهت إلى مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر، دعماً وإسناداً للأسير هشام أبو هواش الذي يخوض معركة الإضراب عن الطعام لليوم الـ140 على التوالي، وسط تدهور حالته الصحية.

وأكد الشيخ سعيد نخلة القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، أن هدف المسيرة التي اعترضتها أجهزة أمن السلطة كان الوصول للصليب الأحمر في رام الله دعماً للأسير أبو هواش.

فيما قال القيادي المحرر خضر عدنان:"إن أجهزة الأمن رفضت مرور المسيرة من الطريق المؤدية للصليب الأحمر بالقرب من مقر المقاطعة"، مشيراً إلى أن التحرك ليس أمنياً ولا يشكل خطراً على أحد وإنما جاء لدعم الأسير أبو هواش.

وأكد الشيخ عدنان، أن المنظمات الدولية العاملة في فلسطين لم تتكلم عن حرية الأسير أبو هواش، فيما أن موظفي الصليب الأحمر أغلقوا الأبواب على أنفسهم.

وكانت حركة الجهاد الإسلامي قد دعت لمسيرة حاشدة دعماً وإسناداً للأسير البطل هشام أبو هواش في معركة الإضراب عن الطعام، والمطالبة بالإفراج العاجل عنه.























