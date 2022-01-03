تقرير هل كمية الأمطار التي هطلت حتى اللحظة أخرجت غزة من الجفاف؟

قال الخبير الزراعي م. نزار الوحيدي، إن المحافظات الجنوبية "قطاع غزة" تجاوزت مرحلة الجفاف الأرضي، وذلك بعد كمية الأمطار التي هطلت منذ بدء الموسم الشتوي، مبينا: "تجاوزنا مرحلة الجفاف، ودخلنا مرحلة ترطيب القطاع الأرضي للتربة".

وأوضح م. الوحيدي في تصريح لوكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية، أن عدد الأيام الممطرة جيدة لغاية الآن، متوقعا أن تشهد محافظات قطاع غزة موسمًا شتويًا جيدًا.

وأشار الوحيدي وهو المدير العام للإرشاد والتنمية بوزارة الزراعة في غزة-سابقا- أن كمية الأمطار التي هطلت عادت بالنفع على جميع المزروعات الشتوية، كما أنها غسلت الأملاح في التربة ونشّطت الكائنات الحية اللازمة للزراعة في التربة، متوقعا أن يكون لها مردود إيجابي على الخزان الجوفي.

يشار إلى أن الإدارة العامة للتربة والري بوزارة الزراعة في غزة، أعلنت اليوم الاثنين، أن متوسط الأمطار منذ بداية الموسم على القطاع بلغ 111ملم، فيما بلغت النسبة المئوية للهطول 30,9%.

ووفق الزراعة، فإن كمية مياه الأمطار التي هطلت على كافة المحافظات الجنوبية لهذا العام 35.43 مليون متر مكعب، كما بلغ عدد أيام الهطول 14يوما، وأن أعلى هطول لهذا اليوم سجل في محافظة رفح، بلغ 21.5 ملم

وأكدت، أن هطول الأمطار في هذا التوقيت يعتبر هاما جدا خاصة للمحاصيل الحقلية والنباتات الرعوية وأشجار الفاكهة التي ستبدأ فترة نشاطها الحيوي قريبا خاصة الكروم واللوزيات والحمضيات.