غزة تُحي الذكرى الثانية لاستشهاد الحاج قاسم سليماني وتكريم الفائزين في مسابقة شهيد القدس

أحيّت فصائل المقاومة الفلسطينية، اليوم الاثنين، الذكرى السنوية الثانية لاستشهاد قائد فيلق القدس القائد قاسم سليماني وقائد الحشد الشعبي الحاج أبو مهدي المهندس، وأكدت ضرورة الخطى على نهجمها في دعم المقاومة في تحرير فلسطين.

وشارك في حفل إحياء ذكرى (شهيد القدس) سليماني في مدينة غزة، قيادات من فصائل المقاومة الفلسطينية ووجهاء ومخاتير ونساء، وشدّدوا على ضرورة السيرة على نهجه في توحيد المقاومة ومراكمة القوة ضد العدو.

من جانبه، أكد عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" محمود الزهار، في كلمة باسم فصائل المقاومة، أن الشهيد قاسم سليماني كان أحد الداعمين الرئيس للمقاومة الفلسطينية بالسلاح والمال في الدفاع عن فلسطين من الاحتلال الإسرائيلي.

وقال الزهار: إن "الشهيد الحاج قاسم سليماني قدم الدعم للقدس وأحبابها، وأحب أرض فلسطين، وكان له دور كبير في دعم القضية الفلسطينية".

وأضاف: أن "سليماني كان مؤمنا بانتصار المقاومة وزوال الاحتلال الصهيوني من فلسطين والمنطقة".

وأشار الزهار، إلى أن الشهيد كان أول من دعم حكومة المقاومة في قطاع غزة، عقب تشكيلها عام 2006، وأيضًا برنامج المقاومة في التصدي لاعتداءات العدو.

وجدد القيادي في "حماس"، عهد المقاومة بتحقيق أمل الشهيد قاسم سليماني في مواصلة تحرير فلسطين.

وتابع الزهار: "العزيمة في قلوب المقاومين عالية وأقوى من سلاح الاحتلال".

يتبع..