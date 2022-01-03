بالصورة : غــزة تنتفض وتُسدل خيمتها نصرةً للأبطال !

شارك العشرات من قادة الفصائل والعمل الوطني والمواطنين في قطاع غزة، في خيمة الإسناد التي نظمتها لجنة القوى الوطنية والإسلامية، بمشاركة الحركة الوطنية الأسيرة، والمؤسسات العاملة في مجال الأسرى، اليوم الإثنين 3/1/2022 ، وذلك تضامناً مع الأسرى الإداريين والأسير المضرب عن الطعام لليوم 140 على التوالي هشام أبو هواش، أمام مقر الصليب الأحمر غرب مدينة غزة.





ورفع المشاركون في خيمة الاسناد صور الأسير المضرب أبو هواش، الذي يُعاني أوضاعاً غاية في الخطورة، مطالبين بالإفراج الفوري عنه.

من جهته، قال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي أحمد المدلل:"إن تعنت الاحتلال بقضية الافراج عن الأسير أبو هواش هي محاولة إعادة ترميم قوة ردعهم التي كسرتها المقاومة في جميع المواجهات."

وأوضح المدلل في تصريح لوكالة "فلسطين اليوم الإخبارية"، أن الاحتلال يسعى لوضع العراقيل والعوائق لمنع تكرار معارك الأمعاء الخاوية التي يشنها الأسرى ضد السجان "الإسرائيلي"، مؤكداً أن الاحتلال سيفشل في كسر إرادة الأسرى في نيل حريتهم.

وعدّ، تعنت الاحتلال جريمة بحق الأسير أبو هواش، وهي بمثابة عملية اغتيال له مع سبق الإصرار والترصد، وتستوجب الرد من المقاومة الفلسطينية.





وأشار إلى أن جميع فصائل المقاومة على قلب رجل واحد، استجابةً لرسالة الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي القائد زياد النخالة، كونهم يواجهون عدواً واحداً، وقضية أبوهواش هي معكرة الكل الفلسطيني.

وشدد على أن بندقية المقاومة سيكون لها رد حقيقي على أي خطورة تمس حياة الأسير أبو هواش، منوهاً إلى أن استمرار المعركة أمام العدو الصهيوني بهذه الإرادة القوية، قد يجعل 2022 عام خير على القضية الفلسطينية وملف الأسرى.

بدوره، أكد القيادي في حركة "حماس" إسماعيل رضوان، أن قضية أبو هواش تعتلي سلم أولويات المقاومة، وهي محل إجماع وطني، مُحملاً الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياته وحياة جميع الأسرى.

وذكر رضوان لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أنهم سيواصلون الفعاليات الشعبية المساندة لقضية أبو هواش، إضافة إلى الجهوزية الكاملة للمقاومة في الرد على أي خطر يحدق بحياته، مبيناً أن المقاومة لن تدخر جهداً من أجل الإفراج عن الأسير أبو هواش، وجميع رفقاء دربه بالسجون.

ودعا السلطة وسفرائها حول العالم للقيام بواجبهم تجاه قضية الأسرى وخاصة الإداريين، كون الاعتقال الإداري مخالف للقوانين والشرائع الدولية.

وفي السياق، قال سر هيئة العمل الوطني في قطاع غزة محمود الزُّق:"إن القوى والسياسية والمؤسسات المجتمعية، أن تترك الأسرى وحدهم يواجهون انتهاكات السجان المتواصلة بحقهم"، مشيراً إلى أنهم يسعون جاهدين للإفراج عن جميع الأسرى في السجون.

ودعا الزق في تصريح لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، الكل الفلسطيني لتكثيف الجهود، لكسر إجرام الاحتلال بحق الأسير أبو هواش وجميع الأسرى، وجعل 2022 عام تحريرهم من سجون الاحتلال.

وطالب الزق، الدبلوماسية الفلسطينية حول العالم، أن يدعموا بأن الأسرى مناضلون، وليسوا "إرهابيين" كما تدعي "إسرائيل" أمام دول العالم، حاثاً الخطاب الاعلامي الفلسطيني بإظهار الجانب الإنساني للأسرى قدر الإمكان.





















