الاحتلال يعتقل كوادر من الجهاد في جنين

شنت قوات الاحتلال "الاسرائيلية"، فجر اليوم الاثنين 3/1/2021، حملة مداهمات واعتقالات في معظم مدن وبلدات الضفة الغربية، من بينهم كوادر ونشطاء لحركة الجهاد الإسلامي في مدن الضفة.

وطالت الاعتقالات كل من المحرر خالد محمد مسعود جرادات (40 عاماً) وهو أسير محرر أمضى في سجون الاحتلال 5 سنوات، والمحرر حسن صادق طحاينة (32 عاماً) وهو أسير محرر وجريح، والشاب محمد ياسين حسن جرادات (34 عاماً) وجميعهم من بلدة السيلة الحارثية غرب مدينة جنين المحتلة.

يذكر أن قوات الاحتلال تقوم بحملة مداهمات واعتقالات واسعة بحق قادة وكوادر حركة الجهاد الإسلامي والمقاومة في مدن الضفة المحتلة.