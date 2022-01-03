تردد قناة "العربي2" وابرز البرامج التي ستقدمها خلال عام 2022

كشفت قناة العربي 2 عن ابرز البرامج بالتزامن مع انطلاقتها رسمياً بعد عامين من العمل الدؤوب لتضم برامجها محتوى ترفيهي وثقافي مميز يناسب تعددية الأذواق والثقافات.

"العربي 2" وفقا للإقبال الكبير من المتابعين نشرت ترددها الجديد هو على ترددات نايل سات 11258 H وسهيل سات 11310 V، ومزودي الخدمات Ooredoo، beIN، Vodafone – GigaTv، Cable Vision، Türksat KabloTV.

متابعة "العربي 2"

"العربي 2"، التي تبث من العاصمة القطرية الدوحة ترفيهية ثقافية منوعة متعددة المنصات تقدم باقات من البرامج تتنوع بين الموسيقى، والفن، والمجتمع، والكوميديا، والدراما، والأفلام، والوثائقيات، تناسب تعددية المشارب والأذواق في أنحاء الوطن العربي.

برامج "العربي 2"

"ضفاف"

انطلقت قناة "العربي 2" في بثها مع الحلقة الأولى من البرنامج الجديد "ضفاف"، وهو برنامج يومي مدته ساعة، يسلط الضوء على الأنشطة الثقافية في أرجاء الوطن العربي بشكل خاص، والأحداث الثقافية العالمية.

وتتناول فقرات البرنامج المعارض الفنية، والعروض المسرحية، والأفلام العربية المشاركة في مهرجانات عالمية، وإصدارات الكتب والبودكاست، والمتاحف، بالإضافة إلى مواكبة أعمال المثقفين والفنانين وتغطية الأحداث العربية والعالمية المرتبطة بهم.

"مشوار ستي"

برنامج "مشوار ستي" يعنى بالتراث الغنائي الفلسطيني، حيث نشارك الفنانة دلال ابو آمنة في رحلتها مع مجموعة من السيدات بين المدن بحثًا عن الإرث الشفوي للغناء الفلسطيني.

"طرب مع مروان"

برنامج "طرب مع مروان" يطل من خلاله النجم مروان خوري على مشاهديه عبر شاشة "العربي 2" ليقدم أجمل الأغاني والألحان ويستضيف ثلة من أبرز نجوم الغناء في العالم العربي.

"مقامات"

برنامج "مقامات" رحلة مع الفنان رشيد غلام يستضيف فيها قامات موسيقية كبيرة من الوطن العربي تسلط الضوء على أنماط موسيقية من التراث وتكشف مميزاتها الفنية وأبعادها الحضارية.

"صباح النور"

يستمرّ برنامج "صباح النور" بحلة جديدة عبر القناة الجديدة، وهو عبارة عن إطلالة صباحية تقدم وجبة إعلامية متنوعة وشيقة تجمع بين الثقافة والترفيه.

ويتناول البرنامج طيلة ساعتين فقرات متنوعة تستعرض عناوين الصحف وحالة الطقس والأخبار الفنية، بالإضافة للعديد من الفقرات التي تجمع بين الموسيقى والرياضة والسينما إلى جانب وصفات أشهى الأطباق.

"صحتك"

برنامج "صحتك" غير تقليدي يعتمد على التجارب الميدانية والتقارير الغنية بالمعلومات والمؤثرات البصرية التي يسعى من خلالها إلى فهم أسباب الامراض وأهم طرق علاجها.

"سيداتي سادتي"

برنامج "سيداتي سادتي" أسبوعي يقدم، بالعربية الناصعة، قراءة معمّقة وحرّة لأخبار وصحف الأسبوع، ويعرض على محكمة التاريخ زعماء وحقبًا، وترحلون من خلاله مع عارف حجاوي في سياحة حرّة في تجاربه وقراءاته وخرائطه.

"وجهات سفر"

في برنامج "وجهات سفر"، يطلّ شاب وفتاة يجمع بينهما حب السفر والسياحة ويختلفان في الاهتمامات، تصاحبهما كاميرا وجهات سفر لتسلّط الضوء على كل ما يهم المسافر أو السائح العربي.

"حكايات السينما"

برنامج "حكايات السينما" أسبوعي يسلّط الضوء على روايات سينمائية من الشرق والغرب والشمال والجنوب، ويواكب آخر المستجدات السينمائية عربيًا وعالميًا.

https://www.facebook.com/watch/?ref=external&v=314683457250716

"الجار الغريب"

برنامج "الجار الغريب" أسبوعي يسلّط الضوء على روايات سينمائية من الشرق والغرب والشمال والجنوب، ويواكب آخر المستجدات السينمائية عربيًا وعالميًا.

"العربي تك"

برنامج "العربي تك" أسبوعي يقدم للمشاهد معالجة غير تقليدية لمواضيع تكنولوجية مختلفة، وينقله إلى ما وراء التقنية ويفسر له أبعادها العلمية وتأثيرها على حياته اليومية وحاضره ومستقبله.

"بناة الإمبراطورية"

سلسلة وثائقية بعنوان "بناة الأمبراطورية" من عشرة أجزاء تتناول أهم الحضارات حول العالم من الإمبراطورية الرومانية إلى أقدم حضارات الأميركيتين.

"الغذاء القديم: الحبوب"

برنامج "الغذاء القديم: الحبوب" يغوص في تاريخ الحبوب وفوائدها على الصحّة، ويعرض لسبل الاستفادة منها باعتبارها مصدرًا مهمًا للغذاء.

"قصة وطبخة"

سلسلة "قصة وطبخة" تستعرض أشهى الأطباق المألوفة، وتكشف ما خلفها من قصص وروايات، وكيف طبعت "الهوية الغذائية" للشعوب حول العالم.

"داخل الأشياء"

برنامج "داخل الأشياء" يدخل إلى "عمق" الأشياء المحيطة بنا، بدءًا من الأمور الحياتيّة اليومية، ويسعى إلى تفسير الكثير من الأفكار والمفاهيم السائدة المحيطة بنا.

"ألعاب العقل"

برنامج "ألعاب العقل" أسبوعي يقدّم نظرة مغايرة لما يحيط بنا من غرائب وعجائب وأوهام في عوالم الفن والعلوم والسحر.

"الدلتا في العالم"

"الدلتا في العالم" عبارة عن خمسة أفلام وثائقية تتناول أبرز دلتا الأنهار في القارات، وتوثّق حياة النباتات والحيوانات التي تعيش فيها، ودور الإنسان في الحفاظ على الطبيعة.

"ريميكس"

برنامج "ريميكس" عبارة عن رحلة فنّية ساحرة مع الفنان حمزة نمرة للبحث عن روائع الأغاني التراثيّة وقصصها، ليعيد توزيعها بأسلوب يمزج بين سحر التراث الشعبي وحداثة الموسيقى الغربية.

"جدل"

برنامج "جدل" هو ساعة تلفزيونية تستعرض أبرز نقاشات الشباب العربي في القضايا السياسية والاجتماعية والثقافية، من خلال مناظرة بين فريقين بشأن موضوع جدلي ويحكم بينهم خبير متخصص.

"نغم طازة"

برنامج "نغم طازة" يبحث عن الفرق الموسيقية في العالم العربي مسلطا الضوء على ما تقدمه من تجارب جديدة من حيث الكلام والموسيقى.

"الموهوبون في الأرض"

برنامج "الموهوبون في الأرض" يستعرض فيه الكاتب الصحافي والمؤلف بلال فضل ذكرياته مع فنانين ومثقفين جمعته بهم الظروف أو تركوا أثرا في حياته.

Atlantic Crossing

وثائقي Atlantic Crossing يكشف "كواليس" الحياة خلف جدران البيت الأبيض خلال عهد الرئيس فرانكلين روزفلت، ويستعرض "خفايا" زواجه من ابنة عمّه إليانور، والذي كان موضوعًا لشائعات لا حصر لها.

طرقات وعرة

برنامج "طرقات وعرة" عبارة عن رحلة استكشافية محفوفة بالمخاطر تروي قصصًا تدور أحداثها على أكثر الطرق خطورة في العالم، أبطالها سكان محليون يستخدمونها ويعيشون قربها حيث تشكّل جزءًا لا يتجزأ من مصيرهم.