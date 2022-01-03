العملات الرقمية تصعد والبيتكوين ترتفع لأكثر من 45 ألف دولار

يبحث الكثير من الأشخاص حول العالم، عن أسعار العملات الرقمية، حيث من المتوقع زيادة أسعارها في عام 2022، ويرجع السبب في ذلك إلى أن التداول في العملات الإلكترونية وفي العقارات الحديثة كان من أكثر الاستثمارات المُربحة لعام 2021.

أسعار العملات الرقمية

سجلت أسعار العملات الرقمية اليوم الأحد 3/1/2022، ارتفاعا حيث بلغت القيمة السوقية العالمية للعملات الرقمية 2.40 تريليون دولار، بانخفاض بنسبة قدرها 0.57٪ عن اليوم الماضي.

يبحث العديد من الأشخاص عن ما هي العملات الرقمية المتوقع زيادة أسعارها في عام 2022، ويرجع السبب في ذلك إلى أن التداول في العملات الإلكترونية وفي العقارات الحديثة كان من أكثر الاستثمارات المُربحة لعام 2021، ومن خلال ما يلي من سطور سوف نعرض أبرز العملات الرقمية المتوقع صعودها بشدة داخل الأسواق المالية على مدار العام الجديد 2022.

وتبلغ هيمنة البيتكوين حاليًا 39.94%، بارتفاع قدر0.29% خلال اليوم.

أسعار العملات الرقمية:

انخفض سعر عملة بيتكوين (BTC) بنسبة 1.52 % لتسجل نحو 47,145 دولار.

انخفض سعر عملة إيثريوم (ETH) بنسبة 2.31% لتسجل نحو 3,742 دولار.

انخفض سعر عملة بينانس (BNB) بنسبة 3.14% لتسجل نحو 521 دولار.

انخفض سعر عملة تثير (USDT) بنسبة 0.09% لتسجل نحو 1.00 دولار.

انخفض سعر عملة سولانا (SOL) بنسبة 1.49% لتسجل نحو 175 دولار.

أسعار العملات الرقمية البيتكوين

انخفض سعر عملة كاردانو (ADA) بنسبة 4.67% لتسجل نحو 1.36 دولار.

انخفض سعر عملة USDC) USD Coin) بنسبة 0.07% لتسجل نحو 1.00 دولار.

انخفض سعر عملة الريبل (XRP) بنسبة 1.92% لتسجل نحو 0.84 دولار.

انخفض سعر عملة تيرا (LUNA) بنسبة 0.94% لتسجل نحو 89.97 دولار.

انخفض سعر أفلانش (AVAX) بنسبة 1.78% لتسجل نحو 115.36 دولار.

ما هو الجديد في أسواق العملات الرقمية؟

شهد العالم تطوراً ملحوظاً في أسعار العملة المشفرة الأشهر على الإطلاق بيتكوين BTC على مدار الشهر الماضي، حيث ارتفعت أسعارها بنسبة تجاوزت 42%.

ولا شك أن هذا كان عاملاً مهماً ودافعاً قوياً يحث على استمرار الاستثمار في العملات الرقمية في جميع الأسواق المالية العالمية.

ومن ضمن الأسباب التي تحث على الاهتمام بالعملات المُشفرة في الأسواق المالية، وكذلك إطلاق صندوق الاستثمار العالمي المتداول NYSEARCA: BITO.

على الرغم من أن عملة البيتكوين تمثل حوالي 60% من سوق العملات الإلكترونية، فإن العملات الأخرى بدأت في النمو والانتشار والتوسع، حيث يوجد في الوقت الحالي ما يقارب من 100 عملة مشفرة بديلة.

ومن الجدير بالذكر أن أسعار العملات الإلكترونية البديلة تتبع نفس خطى عملة البيتكوين BTC، وبذلك يمكن القول إن صندوق البورصة المتداول ETF الخاص بعملة البيتكوين للعقود الآجلة أو الاشتقاقية من شأنه تعزيز أسعار هذه العملات.

وعلى الرغم من تعزيز صندوق ETF للعملات المشفرة بشكل كبير، فإنه ما يزال أسعار هذه العملات متقلبة متأرجحة سواء على المدى البعيد أو القريب، لذلك من الممكن أن يكون الاستثمار في هذه العملات البديلة غير مناسب للبعض.