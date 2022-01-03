بيرزيت : تحويل طالبين للجنة النظام يُغلق مبنى الرئاسة وشؤون الطلبة

تفاجأت الأطر الطلابية بجامعة بيرزيت اليوم الاثنين 3/1/2021 بقرار تحويل طالبين للجنة نظام خاصة على خلفية مشاركتهما في نشاطات طلابية مما يتخالف مما تم الاتفاق به مع ادارة الجامعة بشأن المشاركة السياسية.

قرار تحول الطالبين إسماعيل البرغوثي وأحمد خاروف للجنة النظام يتنافى مع الوعود التي قطعتها ادارة الجامعة، مما أدى لإغلاق مبنى الرئاسة وعمادة شؤون الطلبة صباح اليوم .

وكانت الكتل الطلابية في حوارها السابق مع الإدارة طالبت بأن تتحرك الجامعة لمواجهة الاعتقال السياسي الذي يتعرض له الطلاب من قبل الأجهزة الأمنية الفلسطينية، واعتذار نائب رئيس الجامعة غسان الخطيب عن الصورة التي نشرها على صفحته في الفيسبوك، وإلغاء لجنة النظام العامة والخاصة التي شكلتها الإدارة على خلفية الأحداث خلال مهرجان الكتلة الإسلامية لإحياء ذكرى انطلاقة حماس.