سوريا: استشهاد 5 جنود وإصابة العشرات إثر تعرض حافلة لهجوم صاروخي

استشهد صباح اليوم الاثنين 3/1/2022، خمسة جنود سوريين فيما أصيب العشرات إثر تعرض حافلة نقل عسكرية لهجوم صاروخي في البادية السورية.

وأفادت وكالة "سانا" نقلا عن مصدر عسكري باستشهاد 5 جنود وإصابة العشرات إثر تعرض حافلة نقل عسكرية لهجوم إرهابي، في البادية السورية.

ونقلت "سانا" عن المصدر العسكري قوله: "حوالي الساعة 19.00 يوم 2 يناير 2022، تعرضت حافلة نقل عسكرية لهجوم صاروخي في المنطقة 50 كم شرقي المحطة الثالثة في البادية السورية، من قبل مجموعة من تنظيم" "داعش" وتلا الهجوم رشقات من مدفع عيار 23 ميليمتر، ما أدى إلى استشهاد خمسة عسكريين وإصابة عشرين آخرين بجروح".