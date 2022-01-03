القائد الخامنئي يغرد في ذكرى اغتيال سليماني

نشر المرشد الأعلى في إيران القائد علي الخامنئي ، صورة من موقع الضربة الأمريكية التي اغتالت اللواء قاسم سليماني، القائد السابق لفيلق القدس التابع للحرس الثوري الأمريكي.

وقال خامنئي في تعليق على الصورة: "الشهيد سليماني حيّ إلى الأبد.. أولئك الذين اغتالوه سيضيعون ويُدفنون، طبعاً بعد أن ينالوا قصاصهم الدنيوي"، مُستشهداً بوسم "القصاص".

الشهيد سليماني حيّ إلى الأبد.

أولئك الذين اغتالوه سيضيعون ويُدفنون، طبعاً بعد أن ينالوا قصاصهم الدنيوي.#القصاص pic.twitter.com/3rmYL15FL5 — الإمام الخامنئي (@ar_khamenei) January 2, 2022

وفي تغريدة منفصلة قال خامنئي: "الشهيد سليماني صار أنموذجاً.. فالتعامل الإلغائي للمستكبرين مع اسم الشهيد سليماني وذِكره في الفضاء المجازي دليلُ خوفهم حتّى من اسمه، وارتعابهم من انتشار هذا الأنموذج ورواجه.. هذا ما يعنيه الأنموذج: يرتعبون من انتشاره".

#الشهيد_سليماني صار أنموذجاً.

فالتعامل الإلغائي للمستكبرين مع اسم الشهيد سليماني وذِكره في الفضاء المجازي دليلُ خوفهم حتّى من اسمه، وارتعابهم من انتشار هذا الأنموذج ورواجه.

هذا ما يعنيه الأنموذج: يرتعبون من انتشاره. — الإمام الخامنئي (@ar_khamenei) January 2, 2022

وأضاف: "تشييع عشرات الملايين من الشعب الإيراني الجثمانَ الطاهر للفريق سليماني يُثبت أنّ الحاج قاسم كان ولا يزال أكثر شخصيّة وطنيّة، كما أنّ الانتشار المتزايد يوماً بعد يوم لذِكره واسمه في العالم الإسلامي يُثبت أنّ سليماني العزيز كان ولا يزال أكبر شخصيّة أمميّة في البلاد".

ويذكر أن سليماني كان قد اُغتيل بغارة أمريكية عبر طائرة مسيرة في محيط مطار بغداد الدولي في 3 يناير/كانون ثاني من عام 2020، برفقة نائب قائد الحشد الشعبي العراقي، أبومهدي المهندس.