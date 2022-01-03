منحنى كورونا يتصاعد بشكل مُخيف في السعودية

قَرَعت وزارة الداخلية السعودية جرس إنذار اليوم الاثنين 3/1/2022، بإعلانها أن منحنى جائحة كورونا في المملكة يتصاعد بشكل "مخيف".

وقال المتحدث باسم الوزارة العقيد طلال الشلهوب أن "مؤشر المنحنى الوبائي للإصابات بفيروس كورونا مازال يتصاعد بشكل ملحوظ ومخيف، قد يعود بنا إلى أيام لا نرغب بعودتها في حال عدم التزامنا بتطبيق الإجراءات الاحترازية والمسارعة إلى تلقي اللقاحات".

واضاف الشلهوب في مؤتمر صحفي أنه سيتم الرفع بما يلزم إلى السلطات في حال الحاجة إلى تشديد الإجراءات الاحترازية على مستوى المدن والمحافظات والمناطق، لافتا إلى أن ذلك يعتمد على مدى تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.

واكد إن "الأوضاع الصحية في المملكة تخضع للمتابعة والتقييم، وذلك في ظل استمرار جائحة كورونا على مستوى دول العالم".

وأشار الشلهوب إلى أنه ابتداء من 2 فبراير المقبل سيكون تلقي الجرعة التنشيطية من لقاح كورونا شرطا لاستمرار حالة "محصن" في تطبيق "توكلنا" لكل من أمضى 8 أشهر أو أكثر على تلقيهم الجرعة الثانية، وذلك للفئة العمرية 18 عاما فأكثر.

وأوضح أن ظهور حالة "محصن" في "توكلنا" سيكون شرطا لدخول أي نشاط اقتصادي أو تجاري أو ثقافي أو رياضي أو سياحي، أو دخول أي مناسبة ثقافية أو علمية أو اجتماعية أو ترفيهية، وأي منشأة حكومية أو خاصة سواء لأداء الأعمال أو المراجعة، أو ركوب الطائرات ووسائل النقل.

الموجة "الاعلى بلا منازع"

وفي وقت سابق، أكد المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية محمد العبدالعالي أن المنحنى الوبائي لفيروس كورونا في البلاد يشهد تسارعاً عالياً في الارتفاع.

وقال في المؤتمر الصحفي حول مستجدات فيروس كورونا، إن موجات كوفيد 19 السابقة مرت بعدة مراحل، لكن الموجة الأخيرة هي "الأعلى بلا منازع".

واضاف ان "المنحنى الوبائي في المملكة يسجل موجة تواكب الموجة العالمية من حولنا، وتسارعاً عالياً في الارتفاع في غضون أربعة أيام، ونتوقع زيادة في الارتفاع".

وأشار إلى أن أعداد الحالات التي تحتاج إلى الرعاية الصحية ودخول العناية الحرجة "معظمها حالات لم تستكمل جرعات اللقاحات".

جاء ذلك بالتزامن مع ارتفاع حالات الإصابة داخل المملكة، حيث أعلنت وزارة الصحة اليوم، ارتفاعاً في حالات الإصابة بكوفيد 19 لـ1024 إصابة جديدة و298 حالة تعافٍ وتسجيل حالة وفاة.