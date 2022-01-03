"إسرائيل" تتعرض لهجوم سيبراني في ذكرى استشهاد "سليماني"

قالت مصادر عبرية، اليوم الاثنين 3/1/2022، أن عدداً من المواقع الإعلامية "الإسرائيلية" تعرَضت لاختراق كبير حيث نُشر عليها رسم توضيحي لإطلاق صاروخ على مدينة محروقة من خاتم يحمل علم إيراني.

وقالت القناة 12 العبرية: أنه تم اختراق العديد من المواقع الاعلامية في كيان العدو ومن ضمنها موقع صحيفة معاريف العبرية، وموقع جيروزاليم بوست، وبدلاً من عرض صفحة إخبارية رئيسية، ظهر في الموقع رسم توضيحي يذكرنا بقائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني، الذي اُغتيل قبل عامين فقط.

وأفادت، أنه تم اختراق حساب صحيفة معاريف "الإسرائيلية" على تويتر وموقع صحيفة جيروزاليم بوست على الانترنت ونشر صورة لإطلاق صاروخ على مدينة محروقة من خاتم يحمل علم إيراني مع عبارة بالانكليزية والفارسية "نحن أقرب اليكم من حيث لا تحتسبون".