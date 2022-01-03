الخطيب : أبو هواش يقترب مع كل دقيقة من الموت

حذر وكيل هيئة شؤون الاسرى والمحررين الدكتور عبدالقادر الخطيب من خطورة الحالة الصحية للأسير هشام أبو هواش من مدينة دورا قضاء الخليل، والمضرب عن الطعام لليوم ١٤٠ على التوالي، إحتحاجاً على اعتقاله الإداري.

وأوضح الخطيب أن حياة الأسير أبو هواش تقترب مع كل دقيقة تمر عليه وهو بهذه الحالة من الموت، وأن الأطباء في المستشفى يتحدثون بشكل واضح عن إمكانية كبيرة لوفاة مفاجئة، أو تجلطات تكون تكون ننائجها أبدية عليه.

وطالب الخطيب بضرورة أن يكون هناك ضغط مباشر على الجهات الإسرائيلية لإنهاء إعتقاله فوراً، ونقله الى مستشفيات فلسطينية لإنقاذ حياته، لذلك المطلوب حالياً أن يتحول قرار المحكمة من تجميد الإعتقال الإداري الى انهائه.

وأضاف الخطيب " ان التعنت الاسرائيلي في عدم الافراج عنه، يثبت بالدليل القاطع ان هناك مخططاً لإعدامه، وان صمت المؤسسات الدولية والحقوقية هو مشاركة في الجريمة، محذرا في الوقت نفسه بأن الوقت اصبح ليس في صالح أحد ".

أقوال الدكتور الخطيب جاءت خلال زيارته ووفد من الهيئة ضم: المحاميان رامي العلمي وكامل الناطور، ومديري الهيئة في الخليل وبيت لحم ابراهيم نجاجرة ومنقذ ابوعطوان، مساء أمس الأحد لعائلة الاسير ابو هواش، للوقوف الى حانبهم، وللتأكيد على أن كل طواقم الهيئة تعمل لإحداث أي ثغره تساعده في تحقيق هدفه في كسر إعتقاله، والإنتصار على السجان.

وفي سياق اخر زار الخطيب ووفد الهيئة منزل الأسير جمال الرجوب، لتهنئة عائلته بسلامته بعد إجراءه عملية جراحيه دقيقة في الحنجرة قبل أسبوع، كما تم زيارة عائلة الأسير منيف ابو عطوان للاطمئنان على صحة والده، وبمناسبة دخوله عامه العشرين في سجون الاحتلال.