طقس فلسطين: الأجواء باردة واستمرار سقوط الأمطار

قالت دائرة الأرصاد الجوية، أن طقس فلسطين اليوم الاثنين 3/1/2022، يكون غائما جزئيا إلى غائم ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة حيث يستمر الجو باردا في المناطق الجبلية الى بارد نسبي في بقية المناطق نهارا وشديدة البرودة ليلا خاصة فوق المرتفعات الجبلية ، ويتوقع سقوط زخات متفرقة من الامطار فوق بعض المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية احيانا الرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

هذه ألليلة يكون الجو غائما جزئيا وشديد البرودة وتسقط زخات متفرقة من الأمطار فوق بعض المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية احيانا ، الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.



الثلاثاء

2022-01-04

يكون الجو غائما جزئيا إلى غائم ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة حيث يستمر الجو باردا في المناطق الجبلية الى بارد نسبي في بقية المناطق نهارا وشديدة البرودة ليلا خاصة فوق المرتفعات الجبلية ، ويتوقع سقوط امطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق خاصة الشمالية الرياح جنوبية غربية الى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

الأربعاء

2022-01-05

يكون الجو غائما جزئيا إلى غائم ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة حيث يستمر الجو باردا في المناطق الجبلية الى بارد نسبي في بقية المناطق نهارا وشديدة البرودة ليلا خاصة فوق المرتفعات الجبلية ، ويتوقع سقوط امطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق خاصة الشمالية الرياح جنوبية غربية الى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

الخميس

2022-01-06

يكون الجو غائما جزئيا ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقاء الجو باردا في المناطق الجبلية الى بارد نسبي في بقية المناطق نهارا وشديدة البرودة ليلا خاصة فوق المرتفعات الجبلية ، الرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .