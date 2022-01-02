مستوطنون ينظمون مسيرة استفزازية في البلدة القديمة بالقدس

اقتحم عشرات المستوطنون، مساء اليوم الأحد، البلدة القديمة في مدينة القدس المحتلة، ونظموا مسيرة استفزازية تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت مصادر محلية في القدس بأن عشرات المستوطنين اقتحموا سوق القطانين في البلدة القديمة بمدينة القدس وأدوا رقصات استفزازية في الطرقات.

وأوضحت المصادر أن اقتحام المستوطنين وقع بالتزامن مع انتشار مكثف لقوات الاحتلال التي عرقلت وأعاقت حركة الأهالي، كما حلّقت طائرة تابعة للاحتلال فوق منازل المقدسيين بالبلدة القديمة.

ويُشار إلى أن تصدى عشرات من الشُبّان المقدسيين لاستفزازات المستوطنين الذين قاموا بإطلاق المفرقعات النارية تجاه المواطنين.