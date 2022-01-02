برنامج زيارات سجون الاحتلال خلال شهر 1/2022

نشرت وسائل إعلام محلية، مساء اليوم الاحد، برنامج زيارات الخاص بأهالي الأسرى المقدسيين لأبنائهم في سجون الاحتلال الاسرائيلي خلال شهر 1/2022،

وقال الإعلام المحلي، إنه بناء على المعلومات الواردة من مؤسسة الصليب الأحمر الدولي فإن برنامج زيارات أهالي الأسرى المقدسيين لأبنائهم القابعين داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي خلال شهر 1/2022 ستكون كالآتي:

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17/1 هداريم

23/1 رامون

24/1 عسقلان

24/1 عوفر

26/1 شطة

26/1 مجدو

26/1 النقب (الفوج الاول)

31/1 بئر السبع / ايشل

وأشار الاعلام، إلى أنه حتى اللحظة لا يوجد موعد محدد لزيارات النساء و الاشبال في الدامون

الفوج الثاني للنقب سوف يعلن عنه لاحقا ، مؤكدًا أنه على المعنين من الاهالي بالزيارة الحجز عبر الهاتف.