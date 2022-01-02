برنامج زيارات سجون الاحتلال خلال شهر 1/2022

نشرت وسائل إعلام محلية، مساء اليوم الاحد، برنامج زيارات الخاص بأهالي الأسرى المقدسيين لأبنائهم في سجون الاحتلال الاسرائيلي خلال شهر 1/2022،
وقال الإعلام المحلي، إنه بناء على المعلومات الواردة من مؤسسة الصليب الأحمر الدولي فإن برنامج زيارات أهالي الأسرى المقدسيين لأبنائهم القابعين داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي خلال شهر 1/2022 ستكون كالآتي:
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17/1 هداريم
23/1 رامون
24/1 عسقلان
24/1 عوفر
26/1 شطة
26/1 مجدو
26/1 النقب (الفوج الاول)
31/1 بئر السبع / ايشل
وأشار الاعلام، إلى أنه حتى اللحظة لا يوجد موعد محدد لزيارات النساء و الاشبال في الدامون
الفوج الثاني للنقب سوف يعلن عنه لاحقا ، مؤكدًا أنه على المعنين من الاهالي بالزيارة الحجز عبر الهاتف.