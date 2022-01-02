بولس: وضع الأسير هشام أبو هواش خطير للغاية ونحن في مرحلة حرجة

أكد جواد بولس محامي الأسير المضرب عن الطعام هشام أبو هواش، مساء اليوم الاحد، أن وضع الأسير هشام خطير للغاية.

وقال بولس:" نحن في مرحلة حرجة ونأمل أن يستمر هشام بالصمود وينجح في النهاية في مواجهة الظلم".

وأكدت عائلة الأسير المضرب عن الطعام هشام أبو هواش، اليوم الأحد، أن الأسير هشام أصبح على مشارف فقدان حياته، نتيجة اضرابه المتواصل لليوم الـ139.

وقال شقيق الأسير عماد أبو هواش خلال حديث لـ"إذاعة صوت القدس" :" أخي هشام يحتضر بالكامل وخلال ساعات إن لم يتدخل أحد قد يفقد حياته في ظل تعـنت الاحتـــلال"، مطالب الجميع بالتدخل لإنهاء معاناته.

ويواصل الأسير هشام إسماعيل أبو هواش؛ إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم 139 على التوالي؛ رفضًا لاعتقاله الإداري التعسفي، رغم صدور فرار بوقف اعتقاله الإداري، وخطورة الوضع الصحي.

وتشهد السجون الصهيونية حالة توتر كبيرة على إثر تجاهل قضية الأسرى الذي قارب على الاستشهاد، جراء استمرار اعتقاله.

وحذر الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين القائد زياد النخالة، أنه إذا استشهد الأسير أبو هواش سنعتبر ذلك عملية اغتيال قام بها العدو مع سبق الاصرار.

وهدد القائد النخالة، في بيان صحفي، مساء الخميس، أن الجهاد الاسلامي ستتعامل مع الأمر وفقا لمقتضيات التزامنا بالرد على أي عملية اغتيال.