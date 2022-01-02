والدة قائد كتيبة الحرية تهاتف عائلة أبو هواش وتعبر عن تضامنها معهم

أجرت والدة قائد كتيبة الحرية الأسير محمود العارضة اتصالاً هاتفياً بزوجة الأسير هشام أبو هواش معربةً عن تضامنها الكامل مع أسرته في ظل الظروف العصيبة التي تمر بها العائلة والشعب الفلسطيني حيال قضية الأسير المضرب عن الطعام منذ ١٣٩ يوماً داخل سجون الاحتلال.

وأكدت العارضة خلال الاتصال الذي أجرته مساء اليوم الأحد ، أن الاحتلال لن ينال من الأسير أبو هواش، معتبرةً الإضراب الذي يخوضه هو نيابة عن الأمة.

وأضافت: "هشام تاج العروبة والعرب وسيعود قريباً إلي بيته ويعيش في كنف أسرته وزوجته وأبناءه وسنحتفل بعودته".

وتابعت أم محمود حديثها قائلة: " يا كاتب التاريخ بحروف الذهب، هليت يا هشام والكاتب كتب مشان ترجع المجد اللي ضيعوا جُهالنا يا ريتهم ضاعوا حكام العرب واحد واحد وما بينوا ".

وتمنت والدة الأسير محمود العارضة أن يجمعها الله بالأسير أبو هواش وهو بأحسن حال وبرفقته نجلها محمود قائد عملية انتزاع الحرية من سجن جلبوع.