تحديث سعر الدولار والعملات مقابل الجنية المصري اليوم الاثنين 3-يناير-2022 في البنوك والمصاريف

سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنية المصري اليوم الاثنين الموافق 3-1-2022 ، وقد حرصنا على وضع سعر صرف الدولار والعملات الأجنبية في مصر ، بعدما سجلت محرك جوجل الشهير عمليات بحث كبيرة في ساعات الصباح الباكر يطلب فيها الجمهور عن أسعار العملات خلال تعاملات اليوم في البنوك والسوق السوداء .

ولقد وضع لكم فريق فلسطين اليوم سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنية المصري ، اليوم ، حتى يتمكن كافة المواطنين الذي يحرصون يوميًا على متابعة أسعار العملات في مصر في البنوك والمصارف والسوق السوداء , وفيما يلي التفاصيل :

سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنية المصري اليوم الاثنين 3 يناير 2022

وقد جاء أسعار العملات والدولار الأمريكي في البنوك المصرية ، على النحو التالي: إذ بلغ متوسط سعر الدولار لدى البنك المركزي المصري، 15.66 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع

فيما استقر سعر الدولار في البنك الأهلي المصري عند 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع، كما وتكرر السعر نفسه في بنك مصر .

وعند 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع ، فقد استقر سعر الدولار في البنك التجاري الدولي ، وتأتي هذه الأسعار في وقت تفتتح فيه الحكومات المصرية مشاريع تنموية واقتصادية في البلاد وتعد الاضخم في مصر .

أسعار العملات مقابل الجنية المصري اليوم الاثنين 3-يناير-2022

ونستكمل معكم باقي المقالة حول أسعار العملات وهي اليورو والجنيه الإسترليني ، فيما استقر متوسط سعر اليورو الأوروبي، لدى البنك المركزي المصري، عند نحو 17.73 جنيه للشراء، و17.84 جنيه للبيع.

في حين سجل سعر اليورو في البنك الأهلي المصري نحو 17.67 جنيه للشراء، و17.87 جنيه للبيع. وقد تكرر السعر نفسه في بنك مصر (ثاني أكبر بنك في مصر).

كما نواصل معكم المعلومات حول أسعار الصرف ، إذ جاء سعر اليورو في البنك التجاري الدولي عند 17.69 جنيه للشراء، و17.90 جنيه للبيع. في حين ، سجل متوسط سعر الجنيه الإسترليني، لدى المركزي المصري، نحو 21.13 جنيه للشراء، و21.26 جنيه للبيع.

أسعار الريال والدرهم والدينار مقابل الجنية المصرية

أولا: 4.17 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع في البنك المركزي المصري (متوسط سعر الريال السعودي)

ثانيًا: عند 4.18 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع. في البنك الأهلي المصري ( سعر الريال السعودي )

ثالثًا: عند 4.18 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، في بنك مصر وعند 4.17 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع. في البنك التجاري الدولي .

أما سعر الدرهم الاماراتي فقد جاء على النحو التالي: أولا: نحو 4.26 جنيه للشراء، و4.29 جنيه للبيع (البنك المركزي المصري)

ثانيًا: بنحو 51.70 جنيه للشراء، و52.15 جنيه للبيع. (في المركزي المصري)