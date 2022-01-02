نقدم لكم في وكالة فلسطين اليوم، أسعار الدولار في سوريا مقابل الليرة السورية، وهي من الموضوعات الهامة للمتابعين، ويبحثون عنها باستمرار.

سعر الدولار في سوريا اليوم الإثنين 3 يناير 2022

تراجع سعر صرف الدولار اليوم مقابل الليرة السورية الإثنين 3 يناير 2022، لدى السوق الموازية غير الرسمية السوداء.

سعر الدولار في سوريا اليوم الإثنين 3 يناير 2022

سعر الدولار في سوريا

وبلغ سعر شراء الدولار في سوريا، خلال مستهل تعاملات اليوم، لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) 3570 ليرة للشراء، و3605 ليرات للبيع.

سعر الدولار في سوريا اليوم الإثنين 3 يناير 2022

سعر اليورو الأوروبي

هبط سعر اليورو الأوروبي لدى السوق الموازية في سوريا مسجلا 4056 ليرة للشراء، و4101 ليرة للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني

وانخفض سعر الجنيه الإسترليني مقابل الليرة السورية في السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) إلى نحو 4821 ليرة للشراء، و4879 ليرة للبيع.

سعر الدولار في سوريا اليوم الإثنين 3 يناير 2022

سعر الريال السعودي

تراجع سعر الريال السعودي مقابل الليرة السورية، لدى السوق الموازية (السوداء) إلى نحو 949 ليرة للشراء، و961 ليرة للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي

وسجل سعر الدرهم الإماراتي في السوق السورية الموازية غير الرسمية (السوداء) نحو 969 ليرة للشراء، و982 ليرة للبيع.

سعر الدولار في سوريا اليوم الإثنين 3 يناير 2022

وتراجع سعر الدينار الكويتي لدى السوق الموازية (السوداء) إلى نحو 11795 ليرة للشراء، و11936 ليرة للبيع.