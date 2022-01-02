سعر صرف الدولار الأمريكي والعملات مقابل الدينار العراقي اليوم الاثنين 3-1-2022 .. تفاصيل كاملة

سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي اليوم الاثنين الموافق 3-1-2022 ، وفي ساعات الصباح الباكر بدأ الناس بالبحث عبر محركات البحث بالإنترنت عن أسعار صرف الدولار في العراق ، هذا الامر بكل بساطة دفع فريق فلسطين اليوم إلى كتابة هذه المقالة التي توضح لكم كافة التفاصيل هنا .

وقد عكفا على كتابة هذه السطور التي توضح لكم سعر الدولار في العراق بالإضافة إلى أسعار العملات الأجنبية مقابل الدينار العراقي خلال تعاملات اليوم في السوق السوداء والبورصات ، حيث يحرص كل مواطن عراقي يوميًا إلى التعرف على جميع تفاصيل اسعار الصرف سواء كان للدولار والعملات الاجنبية وهو على النحو التالي:

سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي اليوم الاثنين 3-1-2022

وقد وضع لكم فريق فلسطين اليوم ، سعر صرف الدولار في العراق ، إذ استقر متوسط سعر الدولار مقابل الدينار العراقي، في شركات الصرافة بالعاصمة بغداد، عند نحو 1475 دينارا للشراء، و1485 دينارا للبيع.

وفي البنك المركزي العراقي ، فقد سجل سعر صرف الدولار اليوم ، عند حد 1460 دينارا ، فيما باع الدولار بهذا السعر للبنوك ، التي تبيع بدورها الدولار للمواطنين بنحو 1470 دينارا لكل دولار.

أما في بورصات العراق ، فقد جاء الدولار على النحو التالي ونبدأ أولا في بورصة أربيل (عاصمة إقليم كردستان العراق ) إذ بلغ سعر صرف الدولار نحو 1480 دينارا، وتكرر نفس السعر في بورصة الموصل.

وفي بورصتي الكفاح والحارثية بالعاصمة بغداد فقد جاء سعر الدولار على النحو التالي إذ سجل بنحو 1479.50 دينار، وهو نفس السعر في بورصتي البصرة والنجف ، وفي بورصتي دهوك والسليمانية نحو 1480.50 دينار.

أسعار العملات الأجنبية أمام الدينار العراقي اليوم 3-يناير-2022

ولقد جاءت أسعار العملات الأجنبية أمام الدينار العراقي على النحو التالي: فقد سجل متوسط سعر اليورو في تعاملات مساء اليوم، نحو 1657.27 دينار للشراء، و1662.81 دينار للبيع.

ونحو 1966.48 دينار للشراء، و1973.51 دينار للبيع ، فقد سجل متوسط سعر الجنية الإسترليني مقابل الدينار .

وجاء متوسط سعر صرف الريال السعودي بنحو 387.54 دينار للشراء، و388.37 دينارا للبيع ، كما وسجل متوسط سعر الدرهم الإماراتي بنحو 396.53 دينار للشراء، و396.54 دينار للبيع.

وبنحو 4807.39 دينار للشراء، و4822.07 دينار للبيع ، متوسط سعر الدينار الكويتي مقابل الدينار العراقي ، ونشير لكم في نهاية المقالة إلى أن الدولة العراقية تشهد اضطرابات اقتصادية ومعيشية في ظل ارتفاع نسبة معدلات البطالة والفقر .