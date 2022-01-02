مستوطنون يقيمون بؤرة استيطانية جديدة شمال غرب أريحا

أقام مستوطنون متطرفون، مساء اليوم الأحد، بؤرة استيطانية جديدة في منطقة المعرجات، شمال غرب مدينة أريحا بالضفة المحتلة.

وقال الناشط الإعلامي فارس كعابنة،" إن عددا من مستوطني "شبيبة التلال" الإرهابية أقاموا بؤرة استيطانية بدأت نواتها من خيام، ضمن ما بات يعرف بالاستيطان الرعوي الذي يسيطر على مساحات واسعة من الأراضي الغورية والشفا غورية".

وأضاف كعابنة :"أن المستوطنين أقاموا سياجا حول البؤرة وأحضروا أغناما وخزانات مياه، بهدف السيطرة على مساحات رعوية أكبر وتضييق التنقل والرعي على البدو في المحيط".

وأشار إلى أن مستوطني "شبيبة التلال" أقاموا عدة بؤر استيطانية شرق قرى: الطيبة، ودير جرير، وكفر مالك، شرق محافظة رام الله والبيرة.

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