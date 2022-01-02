نقدم لكم في "فلسطين اليوم" الاخبارية، العديد من الوصفات للأكلات والمشروبات المتنوعة، والتي تهم عدد كبير من الناس وخاصة ربات البيوت، اللاتي يقمن بتحضيرها بسهولة في فصل الشتاء، وفي هذا المقال نقدم لكم طريقة عمل السحلب بالنشا.

أسهل طريقة لعمل السحلب في الشتاء

مشروب السحلب من المشروبات التي يزداد الإقبال عليها في فصل الشتاء، ويمنح الشعور بالدفء والطاقة، كما أنه يمتاز بمذاقه اللذيذ والشهي.

أسهل طريقة لعمل السحلب في الشتاء

و يمكن تحضيره في المنزل بكل سهولة وبمكونات اقتصادية، لذلك تعرفي سيدتي في هذا المقال على طريقة عمل السحلب بالنشا، والتي تتمثل مكوناته بما يلي:

مكونات السحلب بالنشا

أسهل طريقة لعمل السحلب في الشتاء​​​​​​​

مكونات السحلب :

- أربع أكواب من الحليب كامل الدسم.

-أربع ملاعق كبيرة من نشاء الذرة.

- ملعقتان كبيرتان من السكر.

- ملعقة صغيرة من الفانيليا.

- أربع ملاعق كبيرة من جوز الهند.

- ثلاث ملاعق كبيرة من الفستق.

- ملعقة صغيرة من القرفة المطحونة.

أسهل طريقة لعمل السحلب في الشتاء​​​​​​​

طريقة تحضير السحلب بالنشا

أضيفي كل من الحليب والسكر ونشا الذرة في قدر متوسط الحجم.

اخلطي المكونات جيدًا حتى لا يتكون لديكِ كتل.

ارفعي القدر على نار متوسطة وأضيفي خلاصة الفانيليا.

حركي الخليط باستمرار حتى يبدأ في الغليان، (قد يستغرق هذا ما يصل إلى 20 دقيقة).

قلّبي المزيج لمدة ثلاث دقائق بعد أن يبدأ بالغليان، (احرصي على عدم ترك الموقد وإلا فقد يحترق الحليب بسهولة).

أسكبي السحلب في أكواب التقديم، ثم رشي عليها القرفة المطحونة وجوز الهند، وزيينيها بالفستق.

قدمي السحلب دافئًا، وبالصحة والهناء.