هنية: معركة سيف القدس ثبتت قواعد الاشتباك وعلاقتنا مع إيران جيدة

أكد رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية، اليوم الاحد، أن قطاع غزة بعد معركة سيف القدس التي بدأت في مايو الماضي، ثبتت قواعد الاشتباك مع الاحتلال الإسرائيلي، بأن "المقاومة لن تكون بمعزل عن العناوين الوطنية"، مشيرا إلى أن لدى المقاومة "4 أسرى وأنها ستجبر (إسرائيل) على صفقة تبادل أسرى جديدة، بينهم الافراج عن أسرى جلبوع".

وأوضح هنية، في مقابلة تلفزيونية مع قناة الجزيرة الإخبارية، أن المقاومة في فلسطين تعمل على الأرض الفلسطينية ضد العدو الصهيوني، مشدّدًا على أن "المقاومة الفلسطينية لا تخوض حرب بالوكالة عن أحد".

وفيما يتعلق بعلاقة "حماس" مع إيران، قال هنية: إن "علاقاتنا مع إيران جيدة .. لا يوجد تقدم في قضية العودة إلى سوريا"، مؤكدًا أن "إيران تدعم المقاومة في فلسطين وتدعم حركات المقاومة التي تضعف العدو الصهيوني وتشغله فهو عدو مشترك".

وأشار إلى أن العلاقة مع إيران ليست حديثة وهي ممتدة منذ 30 عاما، ولدينا ممثل في إيران منذ عام 1990، وتابع بالقول: إن "تمويل استراتيجية الدفاع للمقاومة كان من إيران، والصواريخ طويلة المدى التي امتلكناها ٢٠٠٩ كانت من إيران، وأن سوريا شكلت غطاء سياسيًا لحماس، ووفرت لنا الدعم المالي".

وبيّن هنية، أن العلاقة مع إيران ممتدة ومجمع عليها في كل أروقة ومستويات الحركة القيادية وعادت حيويتها في آخر عهد القيادي في "حماس" خالد مشعل.

كما وأكد أن إيران لم تطلب من المقاومة الفلسطينية بأن "تحارب عنها بالوكالة عنها، ولم نتلق مالا مشروطا منها، وقرار حماس مستقل".

ولفت إلى أن حركته تواصلت مباشرة مع السعودية وأطراف أخرى لنطوي صفحة خلاف لا تفيد أحد، مضيفًا أن الحركة منفتحة على كل الدول وتربطنا علاقات مع مختلف الدول العربية منها مصر والسعودية، ولم يكن أي تغير من موقفنا بل من موقف المملكة.

وحول العلاقة مع مصر، تابع :" إن العلاقة مع القاهرة مستقرة وجيدة، ومع تبدل الرؤساء والحكومات فيها ظلت حماس حريصة على العلاقات معها، فهي دولة وازنة ذات ارتباط تاريخي بفلسطين".