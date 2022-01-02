دمشق: "الجهاد الإسلامي" تزود مساجد في تجمعات للاجئين الفلسطينيين بمنظومات طاقة شمسية

تواصل لجنة العمل الخيري بحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين- الساحة السورية، حملة (سراجُ القاسم ..بهاءٌ للمخيم)، التي زودت بموجبها ثلاثة مساجد في تجمعين للاجئين الفلسطينيين، بالعاصمة السورية دمشق، بمنظومات طاقة شمسية.

ووفق اللجنة؛ فقد تم تزويد جامع القدس، ومسجد العشرة المبشرون بالجنة، في مخيم الحسينية، بمنظومتي طاقة شمسية استطاعتهما 5500 واط، وذلك بهدف وصول الآذان لجميع الأهالي، وإنارة المسجد أثناء إقامة الصلوات.

وتضمنت المنظومتان 8 ألواح استطاعة 540 واط مع قواعد حديد للتركيب، انفيرتر استطاعة 550 واط عدد 2، و8 بطاريات استطاعة 220 أمبير بخاصية دارات تفريغ عميق.

كما تم تزويد مسجد سيد الشهداء في مخيم السبينة بمنظومة طاقة شمسية، وذلك بسبب الانقطاع الدائم للكهرباء، وعدم وصول الآذان للأهالي في المخيم. وتضمنت المنظومة 6 ألواح طاقة استطاعة 540 واط مع قواعد حديد للتركيب، انفيرتير عدد 1 استطاعة 3 آلاف واط، بطارية عدد 2 استطاعة 220 أمبير بخاصية دارات تفريغ عميق.

وتتواصل جهود لجنة العمل الخيري، لتخفيف معاناة اللاجئين الفلسطينيين، وتعزيز صمودهم انطلاقاً من واجبها ومسؤولياتها.