تنشر لكم "فلسطين اليوم" الإخبارية، العديد من الترددات للقنوات المختلفة التي يتابعها مئات بل آلاف من السكان العرب في مختلف الدول، واليوم نقدم لكم تردد قناة الفجر الجزائرية 2022 على القمر الصناعي نايل سات وعربسات.

تردد قناة الفجر الجزائرية الجديد 2022 على نايل سات

حظي تردد قناة الفجر الجزائرية 2022 على النايل سات بعمليات بحث واسعة من قبل الجمهورعبر محرك جوجل الشهير، ولمعرفة التردد تابع قراءة المقالة حتى النهاية .

ونشير هنا إلى أنه من أسباب تفوق الدراما التركية في مجتمعنا العربي هو الممثلين على سبيل المثال وما يتمتعون به من جمال بالع وكذلك الأحداث الكثيرة والقصة الطويلة للمسلسل والتي تمتد إلى مئات الحلقات ، ابرزها المؤسس عثمان ( أرطغرل ) .

تردد قناة الفجر الجزائرية الجديد 2022 على نايل سات

مسلسلات قناة الفجر

أولا: مسلسل قيامة المؤسس عثمان، ويعد المسلسل من الاكثر شهرًا في الدراما التركية وهو مسلسل تاريخي إسلامي يحكي بطولة قائد إسلامي يحهله الكثير منا كعرب لذلك يقيل

الطبيب العبقري أقامت إدارة قناة الفجر استفتاء جمهور للاختيار ما بين مسلسل الطبيب العبقري ومسلسل الحفرة الجزء الرابع، وكانت النتيجة المعادلة جعلت القناة تعرض كليهما، ومسلسل الحفرة الجزء الرابع.

تردد قناة الفجر الجزائرية الجديد 2022 على نايل سات

برامج قناة الفجر

- برنامج كاميرا كاشي الذي تابعه مشاهدون كثر لما تحتويه من حلقات رائعة.

- برنامج الشهير الغاز من الجزائر الذي لاقى كثير من الشهرة والنجاح.

تردد قناة الفجر الجزائرية الجديد 2022 على نايل سات

القمر الصناعي : نايل سات

التردد : 12034

معدل الترميز : 27500

الاستقطاب : أفقي

معدل تصحيح الخطأ : 4/3

الجودة HD

كما أن قناة الفجر الجزائرية لديها تردد آخر على ذات القمر .

القمر الصناعي : نايل سات

التردد : 10922

معدل الترميز : 27500

الاستقطاب : أفقي

معدل تصحيح الخطأ : 4/3