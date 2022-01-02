اضبط الآن أحدث تردد القنوات السودانية الجديدة 2022على النايل سات وعرب سات hd .. مباشر

أحدث تردد القنوات السودانية الجديدة 2022على النايل سات وعرب سات ، ومع دخول العام الجديد قامت القنوات السودانية بتحديث تردداتها إذ تمتاز بجودتها العالية hd وبدون تقطيع أو تشويش ، فريق فلسطين اليوم اهتم بكل قوة في تلك المواضيع وقام بوضع تلك الترددات في تلك المقالة ، وما يميزها انها تجذب يوميًا الملايين من المشاهدات ، بسبب محتواه الرائع والجميل .

واهتم فريق الموقع بوضع تردد القنوات السودانية الجديدة 2022على النايل سات وعرب سات بسبب عمليات البحث الكبيرة التي رصدناها خلال الساعات الماضية ، التي يطلب فيها الجمهور العريق الحصول على الإشارة من أجل متابعتها على شاشات التلفاز .

وبعد قراءة هذه المقالة يمكن لكافة المتابعين في السودان متابعة تلك القنوات لا سيما القنوات التي تعرض الاحداث السياسية ومواكبتها للأوضاع الميدانية أولا بأول ، وعن تلك القنوات فهي على النحو التالي:

أحدث تردد القنوات السودانية الجديدة 2022 على جميع الاقمار

أولا: تردد سودانية 24 الجديد 2022

القمر التردد الاتجاه معدل الترميز معامل التصحيح

النايل سات 12688 عمودي 27500 آلى

العرب سات 12523 عمودي 27500 ¾

ثانيًا: تردد قناة السودان 2022

القمر التردد الاتجاه معدل الترميز معامل التصحيح

النايل سات 10795 عمودي 27500 5/6

العرب سات 10810 افقي 27500 3/4

العرب سات 12523 عمودي 27500 3/4

الهوت بيرد 12564 افقي 27500 5/6

ثالثًا: تردد قناة الشروق 2022

تردد القناة علي النايل سات: 12766 ، معدل الترميز :27500 ، معامل الاستقطاب: افقي ، معامل تصحيح الخطأ: 27500

رابعًا: تردد قناة النيل الأزرق 2022

القمر الصناعي تكرر الترميز الاستقطاب معامل تصحيح الخطأ عرب سات 12523 27500 عمودي 3/4 نايل سات 12688 3000 عمودي تلقائي سهيل سات 11350 27500 أفقي ¾

خامسًا: تردد قناة الجزيرة الخضراء 2022

القمر : نايل سات ، التردد : 12688 ، استقطاب : عمودي ، معامل تصحيح : 5/6 ، معامل ترميز : 27500 ، جودة : SD

سادسًا : تردد قناة النيل الأزرق 2022

القمر التردد FEC/SR الجودة عرب سات 12688 (V) 30000 – 3/4 SD سهيل سات 11350 (H) 30000 – 3/4 SD

سابعًا: تردد قناة طيبة السودانية 2022

القمر التردد FEC/SR الجودة نايل سات 11526 (H) 30000 – 5/6 SD نايل سات 12604 (V) 30000 – 5/6 SD

وفي نهاية المقالة التي هي بعنوان أحدث تردد القنوات السودانية الجديدة 2022على النايل سات وعرب سات ان تكون قد نالت اعجاب المشاهدين والمواطنين في السودان والدول المجاورة .