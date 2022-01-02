قناة عبرية: عملية "حارس الأسوار" غير ناجحة

تحدثت وسائل إعلام إسرائيلية" مساء اليوم الأحد، عن فشل عملية "حارس الأسوار" بعد انطلاق صواريخ من قطاع غزة أمس تجاه وسط "إسرائيل".

من ناحيته علّق محلل الشؤون الفلسطينية في قناة "كان"على تصريح رئيس شعبة الاستخبارات في جيش الاحتلال حليفا بالقول:" إنّه بعد 6 أشهر من أقوال "حليفا" الذي هو اليوم رئيس "أمان"، حين ينظر إلى العملية يجب أن يقول لنفسه إنّ العملية لم تكن ناجحة".

وأضاف :"أنّ رد جيش الاحتلال الإسرائيلي على إطلاق صواريخ تجاه "غوش دان"، أمس السبت، "لم يثر امتعاظ حماس كثيراً، فهي لم تنفعل كثيراً، وتم الحفاظ على قواعد الاشتباك من ناحيتها في هذا الرد، وفهمت أنّ "إسرائيل" تسمح لها بالاستفادة من مجال الضبابية والإنكار".

وكان سبق أنّ توقّع رئيس شعبة "الاستخبارات العسكرية" اللواء أهارون حليفا استمرار نتائج معركة "حارس الأسوار" نحو 5 أعوام.

وقال رئيس شعبة "العمليات" سابقاً في جيش الاحتلال اللواء أهارون حليفا، معلقاً عملية "سيف القدس"، إنها عملية ناجحة وستستمر نتائجها لـ 5 سنوات وأكثر من ذلك".

ويُشار إلى أن جيش الاحتلال شنّ عملية "حارس الأسوار" ضد المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة في أيار/مايو الماضي، ولم يستطع في تحقيق الكثير من الأهداف التي وضعها للمعركة.