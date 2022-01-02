بلدية غزة: إجراءات لتخفيف الاكتظاظ في المفترقات من خلال إنشاء مواقف للسيارات

قال الناطق باسم لجنة الطوارئ في بلدية غزة حسني مهنا :" إن البلدية شرعت في الآونة الأخيرة بعدة إجراءات في سبيل تسهيل الحركة المرورية في المدينة، وتخفيف الاكتظاظ في الشوارع والمفترقات الرئيسية، منها: فتح بعض الجزر، وبناء جزر في أماكن أخرى، وتغيير اتجاهات البعض وغيرها".

وأضاف مهنا :" إن البلدية قررت العمل على إيجاد حل بإنشاء وتطوير موقف سيارات الجنوب، وذلك بعد دراسة مشكلة الاكتظاظ المروري في مفترق السرايا، وشرعت بتطوير المفترق".

وأكد أن البلدية أنجزت عملية تسوية الموقف والتبليط، وكانت قبل ذلك قد وضعت معرش لحماية السائقين والركاب من أشعة الشمس ومياه الأمطار.

وأوضح مهنا، أنه شملت الأعمال تسوية أرضية الموقف البالغ مساحته 1400 متر مربع، وفرد طبقة البيسكورس، موضحاً أنه ستعمل البلدية على إنشاء غرف للخدمات والسائقين، بالإضافة الى دورات مياه وتركيب إشارات مرورية، كما سيتم تقسيم السيارات داخل الموقف حسب وجهة الرحلات.

وحول إذا ما كان هناك مشاريع تطويرية أخرى في مناطق مغايرة، يؤكد مهنا أن البلدية تسعى لتطوير مواقف السيارات في المدينة، لكن هذا الأمر مرتبط بتوفر الامكانات والموارد.

وأشار إلى أنه في مفترق السرايا، تسعى بلدية غزة لتطوير الموقف بحيث يقدم خدمة تليق بالمواطنين والسائقين، ويخفف من الازدحام المروري.

ولفت مهنا إلى أن المفترق سيحتوي على عدة نقاط لتحميل وتنزيل الركاب وغرف للخدمات، تشمل غرفة انتظار للسائقين، ومصلى وكافتيريا وحمامات ومقاعد خارجية.