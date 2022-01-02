داخلية غزة تعلن عن كشف المسافرين للسفر عبر معبر رفح غدًا الاثنين

أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة، اليوم الأحد، عن كشف أسماء المسافرين (جوازات مصرية) وآلية السفر عبر معبر رفح البري جنوب قطاع غزة ليوم غد الاثنين الموافق 3 يناير 2022.

وأوضحت الداخلية، أن السفر يوم غد هو للحافلات المتبقية من الحافلة الأولى والثانية والثالثة من كشف المسافرين رقم (2022/1) هنا ، وأيضًا جميع الأسماء في كشف الجوازات المصرية الجديد رقم (2022/2) هنا

وأكدت ضرورة التواجد في تمام الساعة 6:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر، داعيةً المسافرين إلى ضرورة تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2021، لدى مديريات الداخلية في المحافظات.

وطالبت الداخلية، من المسافرين بضرورة إحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر.