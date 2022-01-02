مع بداية عام 2022 هزيمة ريال مدريد أمام خيتافي

تعرض فريق ريال مدريد للخسارة أمام مضيفه خيتافي بهدف دون مقابل في المباراة التي جمعتهما، اليوم الأحد، ضمن الجولة الـ19 من الدوري الإسباني لكرة القدم "الليغا".

وقاد فريق خيتافي للفوز نجمه التركي إنيس أونال الذي سجل هدف المباراة الوحيد عند الدقيقة التاسعة من عمر اللقاء.

ويُشار إلى أن هذه الخسارة هي الثانية لريال مدريد في الدوري هذا الموسم والأولى في العام الجديد 2022 ليتوقف رصيده في الصدارة عند 46 نقطة.

ويبقى ريال مدريد متفوقا بـ8 نقاط عن أقرب مطارديه إشبيلية الذي يحل ضيفا على فريق قادش في الجولة ذاتها غدا الاثنين.

وتجدر الإشارة إلى أنه رفع خيتافي رصيده إلى 18 نقطة في المركز الـ16 على جدول ترتيب فرق "الليغا".