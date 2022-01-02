أقوى الوصفات في علاج الرشح والعطس والزكام والانفلونزا عند الرجال والسيدات والأطفال

وضع لكم فريق فلسطين اليوم أقوى الوصفات في علاج الرشح والعطس والزكام ، ومع دخول فصل الشتاء 2022 سجلت وزارة الصحة زيادة ملحوظة في إصابات الزكام والرشح بالأنفلونزا ما دفع هؤلاء إلى البحث عبر محركات الانترنت عن وصفات وطرق للعلاج ، وهو ما وفرناه لكم في اسفل هذه المقالة .

عمليات بحث كبيرة سجلها محرك جوجل حول التعرف على الطرق والوصفات التي تمكن المصابين من العلاج بمرض الرشح والزكام ، وقد وضعنا لكم تلك الوصفات في هذه المقالة وهي سهلة ومتوفرة في كافة المنازل ، وعن التفاصيل فهو على النحو التالي:

علاج الرشح والعطس والانفلونزا

أولاً: تناول المشروبات الساخنة :

وأكد دراسات علمية ان تناول المشروبات الساخنة يساعد في تخفيف الاحتقان ويمنع الإصابة بالجفاف كما ويوفر لك الراحة اللازمة من الزكام، إضافة إلى أنها تعمل على تسكين الأغشية المصابة بالمرض في كل من الأنف والحنجرة .

ثانيًا: أخذ حمام بالبخار :

وتساعد هذه الطريقة في ترطيب الأنف ويوفر لك الراحة اللازمة.

وأوصى أطباء أنه في حال كنت تصاب بالدوار نتيجة إصابتك بالزكام يجب عليك وضع كرسي في الحمام لاستخدامه في حال إصابتك بالدوار، كي لا تؤذي نفسك.

ثالثًا: تنظيف أنفك باستمرار :

نظف أنفك باستمرار باستخدام المناديل الورقية بدلاً من محاولة إرجاع المخاط لتجنب تنظيفه. تجنب من النفخ بشدة .

خطوات تنظيف الانف :

أولا: قم بالضغط على فتحة أنف واحدة بإصبعك بهدف تفريغ الأخرى.

ثانيًا: قم بنفس الخطوة الأولى مع عكس الفتحة المغلقة.

ثالثًا: تأكد من غسل يديك وتنظيفهما جيداً بعد قيامك بتنظيف أنفك.

رابعًا: خذ قسطاً من الراحة :

واكد الأطباء انه حال اثبت اصابتك بالرشح فعليك أخذ قسط وافر من الراحة، فالقيام بذلك يساعد جسمك في تعزيز طاقته وتوجيهها نحو الجهاز المناعي بهدف محاربة مسبب المرض، ولا تنسى وضع البطانية فوقك للبقاء دافئاً.

خامسًا: استعمال الكمادات باردة أو ساخنة :

ولمحاربة الرشح ، استخدم كلا نوعي الكمادات من شأنه أن يمدك ببعض الراحة عن طريق وضعها على منطقة الجيوب الأنفية لديك.

سادسًا: وسادة إضافية :

قم بوضع وسادة إضافية أسفل رأسك عند النوم ، بحيث يكون رأسك أعلى من مستوى جسدك. هذه الطريقة ستساعدك في تصريف المخاط العالق بالأنف.

سابعًا: استعمال الغرغرة :

يساعد ذلك في ترطيب الحلق والحنجرة ويمدك بالراحة المؤقتة من الألم المستمر.

وقم بوضع ملعقة صغيرة من الملح في الماء واستخدمها للغرغرة أربع مرات في اليوم.

ثامنًا: استنشاق البخار :

ونصح الأطباء، الأشخاص المصابين بالرشح ، بوضع منشفة نظيفة فوق رأسك واستنشق البخار من وعاء كبير يضم ماء يغلي، بإمكانك إضافة بضع قطرات من الزيوت العطرية إلى الماء للشعور بمزيد من الراحة، وستساعدك في تفكيك المخاط المتراكم في الأنف.

ابرز الاعشاب والغذاء في محاربة الرشح

1- حساء الدجاج

2- الزنجبيل

3- العسل

4- الثوم

5- البروبيوتيك

6- البهارات

7- الحليب