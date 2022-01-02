الكويت توصي مواطنيها في بريطانيا بمغادرة البلاد

قالت سفارة الكويت لدى المملكة المتحدة، اليوم الاحد، إنها أوصت الكويتيين بمغادرة بريطانيا والعودة للبلاد نظرا للارتفاع الحاد في إصابات متحور "أوميكرون" من فيروس كورونا.

وأعربت السفارة الكويتية، في بيان لها، عن مخاوفها من أن الارتفاع "غير المسبوق" في الإصابات الجديدة بـ"أوميكرون" قد يقود السلطات البريطانية إلى فرض إجراءات جديدة مثل الإغلاق العام وعدم انتظام حركة الطيران.

وأكدت السفارة، "أهمية التزام المواطنين الكويتيين بدعوة وزارة الخارجية وتأجيل سفرهم في الوقت الحالي حفاظا على سلامتهم في ظل الأوضاع الصحية غير المستقرة في بريطانيا والعالم".

وتأتي هذه الوصاية من السفارة الكويتية للمواطنين الكويتيين، في وقت سجلت فيه بريطانيا ارتفاعًا في أعداد الإصابات اليومية بكورونا إلى رقم قياسي بلغ 189 ألفا و846 إصابة يوم أمس.