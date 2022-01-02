تردد قناة تي ار تي التركية الجديد 2022 (TRT 1)، حيث تعتبر من القنوات التي علا صيتها في الوقت الحالي لما تعرضه من محتوى هادف ومسلسلات جذبت العديد من المشاهدين باختلاف أذواقهم المتنوعة .

ينجذب عدد كبير إلى المسلسلات التركية الحصرية التي تعرض العديد من مزايا الدولة العثمانية وكيفية نشأتها مثل المسلسل الذي حصل على نسب مشاهدة عالية على مستوى العالم قيامة أرطغرل.. هو الأمر الذي بدوره جعلهم يندفعون إلى البحث عن تردد قناة TRT 1 تي ار تي التركية.

القمر الصناعي النايل سات

التردد 11042 – 10891

معدل الترميز 27500

معامل التصحيح 4/3

الاستقطاب V / H

كما يمكن استقبال تردد قناة TRT العربية على عرب سات، وهي قناة مشابهة في محتواها لقناة TRT 1 وتعرض أيضًا العديد من المسلسلات التركية إضافةً إلى بعض البرامج الوثائقية والإخبارية، ويتمثل ترددها في الجدول التالي:

القمر الصناعي عرب سات

التردد 12092

معدل الترميز 27500

معامل التصحيح 4/3

الاستقطاب أفقي

مميزات قناة تي ار تي

حظيت القناة التركية على العديد من المشاهدات لما تعرضه من محتوى أصبح أساسي في حياة العديد من الأشخاص في أنحاء الوطن العربي أجمع، ومن أهم ما يميز القناة ويدعو للبحث عن ترددها الجديد ما يلي:

تُبث القناة على العديد من الأقمار الصناعية مثل النايل والعرب سات والأقمار التركية مثل Turk sat، وWetoelsat.

تعمل بشكل مجاني على مدار 24 ساعة دون تقطيع أو تشويش.

تسعى لتقديم محتوى يُرضي المشاهدين بكافة أنواعهم وأذواقهم.

صفحة القناة علي الفيس بوك: facebook.com/TRT1.

تتوفر القناة بجودة HD.. وSD للحرص على إظهار الصورة والصوت بدقة عالية ترضي جميع الأفراد.

هي قناة مجانية لا تحتاج إلى أي رسوم اشتراك لمشاهدتها.

تعرض المسلسلات بشكل حصري.

هذا بالإضافة إلى العديد من المميزات الأخرى التي تدفع الجميع للبحث وضبط تردد قناة تي ار تي 2022 في الحال.

كيفية ضبط تردد قناة تي ار تي

يتم ضبط تردد القناة باتباع خطوات سهلة وبسيطة وتتمثل في النقاط التالية:

في البداية يتم اختيار القائمة Menu من جهاز التحكم الخاص بالرسيفر.

ثم الذهاب إلى التركيب Installation، ونقوم بإدخال الرقم السري (0000).

اختيار القمر الصناعي (نايل سات) على سبيل المثال.

بعدها يتم إدراج كافة البيانات الخاصة بالتردد في القائمة التي تظهر كما ذكرناه سابقًا من تردد ومعدل ترميز وغيرها.

ثم الضغط على موافق.. والقيام ببحث مقفل على التردد.

عند انتهاء البحث تظهر القناة في قائمة القنوات باسم TRT 1، ويتم نقلها إلى المكان المناسب.

تعرض القناة أحدث المسلسلات وأفضلها بشكل حصري، مما يساهم في ارتفاع نسبة المشاهدة وإرضاء جميع الأذواق، ومن أفضل المسلسلات التركية التي تعرضها القناة ما يلي:

1– مسلسل ALPARSULA Büyük Selçuklu

مسلسل تاريخي أكشن يتحدث عن واحد من عظماء الدولة السلجوقية الملقب بالسلجوقي العظيم، المسلسل من تأليف جوكهان كردار وبطولة الفنان القدير باريش باجي.. الفنانة فخرية أوجن ومحمد أوزغور.. يعرض المسلسل كل اثنين في الثامنة مساءً.

2- مسلسل Masular Apartmani (شقة الأبرياء)

مسلسل درامي يحمل رسالة نفسية رائعة، وبه بعض الأجواء الرومانسية، المسلسل من بطولة بيركان سوكولو، فرح زينب عبد الله، أوزجي مولاي..

والعديد من الفنانين، والمسلسل عبارة عن موسميين، عُرض منه الجزء الأول بشكل كامل بعدد حلقات يصل إلى 37 حلقة، والجزء الثاني يتم عرضه حاليًا على شاشة TRT 1 كل ثلاثاء في الثامنة مساءً.

3- مسلسل Gönül Dağı (الجزء الثاني)

مسلسل جبل جونول هو واحد من المسلسلات التي بدأ عرضها بالعام الماضي، من بطولة بيرك اتان وجولسيم علي.. يعرض المسلسل على قناة TRT 1 كل سبت في الثامنة مساءً.

4- مسلسل قبرص نحو النصر

تدور أحداث المسلسل عن رؤوف دنكتاس الذي تم نفيه من الجزيرة عن طريق ماركوس، ويحكي المسلسل قصة كفاح هذا البطل القومي، والمسلسل من بطولة سركان تشايوجلو وميراي أكاي.. يتم عرضه كل جمعة في الثامنة مساءً.

5- مسلسل Barbaroslar Akdeniz Kılıcı

مسلسل تاريخي أكشن من إخراج دوغان أوميت كاراج وبطولة الفنان القدير انجين آلتان المشهور بدور أرطغرل، بجانب أولاش تونا.. يتكين ديكننجيلار، بيلين أكيل وغيرهم من الفنانين.. يطلق على المسلسل اسم الإخوة بربروس.. بدأ عرض المسلسل في 16 سبتمبر 2021.. ويتم عرض المسلسل كل خميس في الثامنة مساءً.

6- مسلسل Dünya Hali

بالعربية هو مسلسل حال الدنيا، ويعرض على القناة كل أربعاء في الثامنة مساءً.. تصل مدة الحلقة الواحدة إلى ساعة تقريبًا.. والمسلسل من بطولة بيلين أباي وكانر شاهين.. المسلسل للمخرج القدير عثمان نيل دوغان ومراد زال أوغلو.

7- مسلسل المنظمة

مسلسل درامي يتحدث عن جهاز الاستخبارات التركي، وهو من بطولة تشاغلار أرطغرل.. دينيز بايسال.. إزجي أيوب أوغلو، يافوز بينغول بجانب العديد من الممثلين الآخرين، وهو مكون من جزأين..

عُرض الجزء الأول خلال 22 حلقة، والجزء الثاني يتم عرضه في الوقت الحالي.. تصل مدة الحلقة إلى ساعتين ونصف تقريبًا ويتم عرضه كل أحد في الثامنة مساءً.

7- برنامج Gündem ötesi

هو برنامج ما وراء الأجندة، وهو برنامج ثقافي.. مقدماه هم ايبرو يوجل وبيلين تشيفت، وتم إنتاجه عام 2015 ويعرض إلى الآن على شاشة TRT 1، ومدة عرض البرنامج تصل إلى 60 دقيقة.. يعرض البرنامج السابعة مساءً.

8- برنامج HAyatinRtimi

يقدم البرنامج من قبل الدكتور خالد ياربيكان.. يعرض البرنامج بشكل يومي في التاسعة صباحًا.