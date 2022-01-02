أسعار الذهب في لبنان الأحد 2 يناير 2022

استقرت أسعار الذهب في لبنان اليوم الأحد 2 يناير 2022، بالتزامن مع استمرار عطلة أسواق المال العالمية، على أن تعاود نشاطها، غدا الإثنين.

أسعار الذهب في لبنان اليوم

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 في لبنان، 89.068 ألف ليرة (58.87 دولار). فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولًا في الأسواق) 77.936 ألف ليرة (51.51 دولار).

كما سجل سعر جرام الذهب عيار 18 في لبنان 66.802 ألف ليرة (44.15 دولار).

وعلى صعيد تعاملات الذهب الاقتصادي في لبنان اليوم الأحد، فقد سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 51.956 ألف ليرة (34.34 دولار).

سعر الأوقية والجنيه الذهب في لبنان

وسجل سعر أوقية "أونصة" الذهب في لبنان اليوم الأحد، 2.770 مليون ليرة (1831 دولارًا). فيما بلغ سعر الجنيه الذهب 623.488 ألف ليرة (412.09 دولار).