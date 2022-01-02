جمعية واعد: اشتباه بإصابة الاسير أبو هواش بتسمم بالدم و تلف في الكلى

أفادت جمعية واعد للأسرى مساء اليوم الأحد أن هناك اشتباه بإصابة الأسير هشام أبو هواش بتسمم في الدم وتلف في الكلى.

و وفقاً لجمعية واعد، فإن أبو هواش يواجه صعوبة كبيرة في تصريف البول، ونسبة المياه في جسده انخفضت إلى الثلث بسبب استمرار الغيبوبة.

و أكدت الجمعية بأن هذه المؤشرات الخطيرة تعني أن الأسير أبو هواش دخل مرحلة الاحتضار وأنه بات قريبًا من فقدان حياته أكثر من أي وقت مضى.

و أضافت بأن أطباء يتبعون لمصلحة السجون قاموا بالاعتداء بالضرب على الأسير هشام أبو هواش أثناء نقله من عيادة سجن الرملة إلى مشفى أساف هروفيه.