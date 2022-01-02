سعر صرف الدولار في العراق اليوم الأحد 2 يناير 2022

تباين متوسط سعر صرف الدولار، مقابل الدينار العراقي، مساء اليوم الأحد 2 يناير 2022، في البورصات، وشركات الصرافة.

سعر الدولار اليوم في صرافات العراق

ويختلف متوسط سعر الدولار في العراق، بين بورصة الكفاح (بورصة بغداد)، وبين باقي المحافظات، بهامش بضعة دنانير صعودا، أو هبوطا.

واستقر متوسط سعر الدولار مقابل الدينار العراقي، في شركات الصرافة بالعاصمة بغداد، عند نحو 1475 دينارا للشراء، و1485 دينارا للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك المركزي العراقي

وعلى شاشة البنك المركزي في العراق سجل الدولار 1460 دينارا.

ويباع الدولار بهذا السعر للبنوك، التي تبيع بدورها الدولار للمواطنين بنحو 1470 دينارا لكل دولار.

سعر الدولار اليوم في بورصات العراق

وسجل سعر صرف الدولار، في بورصتي الكفاح، والحارثية بالعاصمة بغداد، نحو 1479.50 دينار، وهو نفس السعر في بورصتي البصرة والنجف.

وبلغ سعر صرف الدولار، في بورصة أربيل (عاصمة إقليم كردستان العراق)، نحو 1480 دينارا، وتكرر نفس السعر في بورصة الموصل.

وسجل سعر صرف الدولار، في بورصتي دهوك والسليمانية نحو 1480.50 دينار.

أسعار اليورو والإسترليني مقابل الدينار العراقي

وسجل متوسط سعر اليورو مقابل الدينار العراقي، في تعاملات مساء اليوم، نحو 1657.27 دينار للشراء، و1662.81 دينار للبيع.

كما سجل متوسط سعر الجنيه الإسترليني، أمام الدينار العراقي اليوم، نحو 1966.48 دينار للشراء، و1973.51 دينار للبيع.

أسعار الريال والدرهم والدينار مقابل الدينار العراقي

وبلغ متوسط سعر صرف الريال السعودي، مقابل الدينار العراقي، نحو 387.54 دينار للشراء، و388.37 دينارا للبيع.

وسجل متوسط سعر الدرهم الإماراتي مقابل الدينار العراقي، نحو 396.53 دينار للشراء، و396.54 دينار للبيع.

كما سجل متوسط سعر الدينار الكويتي مقابل الدينار العراقي، نحو 4807.39 دينار للشراء، و4822.07 دينار للبيع.