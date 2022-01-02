خلال الـ24 ساعة الماضية

حالتا وفاة و137 اصابة جديدة بفيروس كورونا في فلسطين

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 05:14 م
02 يناير 2022
حالتا وفاة و137 اصابة جديدة بفيروس كورونا في فلسطين
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أعلنت وزيرة الصحة د. مي الكيلة، اليوم الأحد، عن حالتا وفاة و137 اصابة جديدة بفيروس كورونا في الضفة وغزة خلال 24 ساعة

وبينت الوزيرة خلال التقرير اليومي الخاص بالحالة الوبائية في فلسطين ، أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 98.2% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.8% ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.

وأشارت الوزيرة إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "سلفيت 6، بيت لحم 16، طوباس 7، رام الله والبيرة 37، الخليل 23، طولكرم 5، نابلس 16، قلقيلية 2، جنين 10، ضواحي القدس 1، أريحا والأغوار 1، قطاع غزة 13".

وأضافت د. الكيلة أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "سلفيت 2، بيت لحم 54، طوباس 2، رام الله والبيرة 47، الخليل 44، طولكرم 2، نابلس 10، قلقيلية 4، جنين 28، ضواحي القدس 6، أريحا والأغوار 3، قطاع غزة 40".

وسجلت حالتا وفاة في قطاع غزة، نتيجة الإصابة بفيروس كورونا.

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 55 مريضاً في غرف العناية المكثفة، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة 104 مرضى، بينهم 17 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي.

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