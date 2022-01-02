بالصور الدعليس يستقبل الأطر الصحفية ويشيد بالأداء الإعلامي

استقبل الأستاذ عصام الدعليس رئيس متابعة العمل الحكومي في مكتبه بمدينة غزة اليوم وفدا إعلاميا يضم رئيس المكتب الإعلامي الحكومي وممثلي الأطر الصحفية المختلفة واتحاد الإذاعات واتحاد شركات الإنتاج.

وشكر الوفد رئيس متابعة العمل الحكومي على القرارات التي أعلنها في يوم الوفاء للصحفي الفلسطيني، كما أشاد ممثلو الأطر بما لمسوه من اهتمام ورعاية من المؤسسات الحكومية للعمل الإعلامي في قطاع غزة، وقدموا له التهاني بالعام الميلادي الجديد.

واستعرض ممثلو الأطر عدد من المقترحات والمطالب لتطوير بيئة العمل الإعلامي واحتياجات مؤسساتهم التي تلزم للنهوض بمسؤولياتها تجاه المجتمع.

كما أشادوا بالتعاون والتنسيق الذي يربط المؤسسة الحكومية بمختلف الوسائل الإعلامية، وطالب ممثلو الأطر بمعالجة بعض القضايا التي تخص عمل مؤسساتهم وطواقمهم العاملة.

بدوره، أشاد الدعليس بدور الصحفي الفلسطيني، مقدراً التضحيات الجسام التي قدمها الصحفيون الفلسطينيون في تغطية العدوان المستمر على شعبنا في قطاع غزة.

وأكد أن الإعلام يلعب دورا محوريا في نقل صورة مظلومية شعبنا الفلسطيني جراء الاحتلال والحصار بما يخدم قضيتنا العادلة، وأيضا يرسم صورة واقعنا الداخلي، ما يساهم في توجيه بوصلة الاهتمام الحكومي.

واستمع الدعليس إلى بعض المطالب والاحتياجات التي قدمها ممثلو الأطر، واعدا بدراستها وعرضها على لجنة متابعة العمل الحكومي لاتخاذ القرارات المناسبة في أقرب فرصة ممكنة.















