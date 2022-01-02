تيك توك تواجه دعوى قضائية من مشرف محتوى سابق

رفع مشرف محتوى سابق لمنصة "تيك توك" دعوى قضائية ضدها، زاعمًا أن الشركة الأم، بايت دانس، لا توفر ضمانات كافية لحماية الصحة العقلية للمشرفين من هجوم شبه دائم من لقطات مؤلمة.

وفي دعوى قضائية جماعية تم رفعها في محكمة مقاطعة كاليفورنيا المركزية، تقول كاندي فرايزر إنها أمضت 12 ساعة يوميًا في تنسيق مقاطع الفيديو التي تم تحميلها عبر المنصة لصالح شركة تعاقد تابعة لجهة خارجية تدعى Telus International.

وتشير فرايزر إلى أنها شهدت في ذلك الوقت آلاف أعمال العنف المتطرفة والتصويرية، بما في ذلك إطلاق النار الجماعي واغتصاب الأطفال وتشويه الحيوانات وأكل لحوم البشر والقتل الجماعي والإبادة الجماعية.

وتقول إنه من أجل التعامل مع الحجم الهائل من المحتوى الذي يتم تحميله عبر المنصة يوميًا، كان عليها وزملائها المشرفين مشاهدة ما بين ثلاثة إلى عشرة مقاطع فيديو في وقت واحد، مع تحميل مقاطع فيديو جديدة كل 25 ثانية على الأقل.

ويسمح للمشرفين بأخذ استراحة واحدة مدتها 15 دقيقة في الساعات الأربع الأولى من نوبتهم، ومن ثم استراحة إضافية لمدة 15 دقيقة كل ساعتين بعد ذلك.

وتقول الدعوى القضائية إن بايت دانس تراقب الأداء عن كثب وتعاقب بشدة أي وقت يضيع من مشاهدة مقاطع الفيديو الرسومية.

وتنص الدعوى على أن تيك توك وشركائها فشلوا في تلبية المعايير المعترف بها في الصناعة التي تهدف إلى التخفيف من أضرار الإشراف على المحتوى.

ويتضمن ذلك تقديم المزيد من فترات الراحة للمشرفين والدعم النفسي. والضمانات التقنية مثل التعتيم أو تقليل دقة مقاطع الفيديو قيد المراجعة.

تيك توك فشلت في حماية صحتها العقلية

نتيجة لعملها، تقول فرايزر إنها عانت صدمة نفسية شديدة بما في ذلك الاكتئاب والأعراض المرتبطة بالقلق واضطراب ما بعد الصدمة.

وتقول الدعوى القضائية إن فرايزر تواجه مشكلة في النوم وعندما تنام، فإنها تعاني من كوابيس.

وغالبًا ما تستلقي مستيقظة في الليل تحاول النوم، وتعيد تشغيل مقاطع الفيديو التي رأتها في ذهنها. ولديها نوبات فزع شديدة ومنهكة.

وتتناسب الشهادة في دعوى فرايزر مع تقارير عمل مشرفين المحتوى لشركات التكنولوجيا الكبرى الأخرى مثل فيسبوك ويوتيوب وجوجل.

وعلى مدى السنوات القليلة الماضية، أصبحت ظروف العمل التي تواجه هؤلاء المشرفين تخضع للتدقيق المتزايد. ومع ذلك، تشير تقارير مثل تقرير فريزر إلى أنه بالرغم من الاهتمام الإضافي. ولكن لا تزال ظروف عمل المشرفين صعبة للغاية.

وتم رفع دعوى فرايزر من قبل شركة المحاماة Joseph Saveri في كاليفورنيا. التي رفعت سابقًا دعوى قضائية مماثلة في 2018 لصالح المشرفين الذين يراجعون المحتوى عبر فيسبوك.

ونتج عن هذه القضية تسوية بقيمة 52 مليون دولار دفعتها فيسبوك لمشرفي المحتوى.