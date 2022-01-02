آلية السفر عبر معبر رفح غداً الإثنين

نشرت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة، اليوم الأحد، آلية السفر عبر معبر رفح البري ليوم غد الإثنين.

وقالت الهيئة، إن السفر للمتبقي من الحافلة الأولى + الثانية + الثالثة من كشف المسافرين رقم (2022/1)، داعية للتواجد في تمام الساعة 6:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر.

وطالبت، بضرورة تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2021، لدى مديريات الداخلية في المحافظات، وضرورة إحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر.

للاطلاع على أسماء المسافرين رقم (2022/1) اضغط هنا.

للاطلاع على جميع الأسماء في كشف الجوازات المصرية الجديد رقم (2022/2) اضغط هنا.