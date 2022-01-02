الشيخ بسام السعدي: الاحتلال يكابر و سيفشل أمام إرادة الأسير هشام أبو هواش

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 02:30 م
02 يناير 2022
بسام السعدي
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أكد القيادي في حركة الجهاد الإسلامي في جنين، الشيخ بسام السعدي أن الأسير المضرب عن الطعام في سجون الاحتلال بحاجة الى كل اشكال الدعم و المساندة من أبناء شعبنا في كل أماكن تواجدهم، و من أبناء الامة العربية و الإسلامية.

و أوضح السعدي في تصريح له اليوم الأحد أن الأسير أبو هواش في خندق متقدم يواجه الاحتلال وجهاً لوجه ليكشف وجه هذا الاحتلال الكالح أمام العالم.

و أشار القيادي في الجهاد الى أن الاحتلال لا يعرف الا لغة القوة و الضغط، سواء على الجانب الشعبي أو من جانب المقاومة، مؤكداً على أهمية رسالة الأمين العام للجهاد الإسلامي، القائد زياد النخالة في الضغط على الاحتلال.

و لفت الى أن الأسير أبو هواش يمتلك إرادة فولاذية، و سيفشل الاحتلال في اخضاعه، لا سيما أنه يواصل اضراب مفتوح منذ 139 يوماً عن الطعام، و هو يعرف جبن هذا الاحتلال و سيحقق إنجازات له و لأمته كما فعل سابقيه في معركة الأمعاء الخاوية.

و ختم الشيخ بسام السعدي حديثه قائلاً: "الاحتلال يكابر، و سيفشل أمام إرادة الأسير أبو هواش الصلبة العنيدة".

يشار الى أن الأسير المجاهد هشام إسماعيل أبو هواش؛ يواصل إضرابه المفتوح  عن الطعام لليوم 139 على التوالي؛ رفضًا لاعتقاله الإداري التعسفي.

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