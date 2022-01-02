الشيخ بسام السعدي: الاحتلال يكابر و سيفشل أمام إرادة الأسير هشام أبو هواش

أكد القيادي في حركة الجهاد الإسلامي في جنين، الشيخ بسام السعدي أن الأسير المضرب عن الطعام في سجون الاحتلال بحاجة الى كل اشكال الدعم و المساندة من أبناء شعبنا في كل أماكن تواجدهم، و من أبناء الامة العربية و الإسلامية.

و أوضح السعدي في تصريح له اليوم الأحد أن الأسير أبو هواش في خندق متقدم يواجه الاحتلال وجهاً لوجه ليكشف وجه هذا الاحتلال الكالح أمام العالم.

و أشار القيادي في الجهاد الى أن الاحتلال لا يعرف الا لغة القوة و الضغط، سواء على الجانب الشعبي أو من جانب المقاومة، مؤكداً على أهمية رسالة الأمين العام للجهاد الإسلامي، القائد زياد النخالة في الضغط على الاحتلال.

و لفت الى أن الأسير أبو هواش يمتلك إرادة فولاذية، و سيفشل الاحتلال في اخضاعه، لا سيما أنه يواصل اضراب مفتوح منذ 139 يوماً عن الطعام، و هو يعرف جبن هذا الاحتلال و سيحقق إنجازات له و لأمته كما فعل سابقيه في معركة الأمعاء الخاوية.

و ختم الشيخ بسام السعدي حديثه قائلاً: "الاحتلال يكابر، و سيفشل أمام إرادة الأسير أبو هواش الصلبة العنيدة".

يشار الى أن الأسير المجاهد هشام إسماعيل أبو هواش؛ يواصل إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم 139 على التوالي؛ رفضًا لاعتقاله الإداري التعسفي.