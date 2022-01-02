بالصور بدء الامتحانات النهائية للفصل الدراسي الأول في جامعة الإسراء

بدأت جامعة الإسراء اليوم الأحد 2/1/2022، الامتحانات النهائية للفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2021/2022 في مختلف البرامج والتخصصات الأكاديمية في البكالوريوس والدبلوم المتوسط.

وتمنى رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور عبد الخالق الفرا، التوفيق لجميع الطلبة، مثمنًا جهود لجنة الامتحانات المركزية والهيئتين الأكاديمية والإدارية الذين يبذلون قصارى جهدهم للخروج بالامتحانات بالصورة المُثلى.

وفي السياق تفقد الدكتور علاء مطر نائب الرئيس للشؤون الأكاديمية، والدكتور أحمد الحساينة نائب رئيس الجامعة للشؤون الإدارية والمالية، سير الامتحانات في يومها الأول، متمنين للطلبة أن تتكلل جهودهم بالنجاح والتفوق.

وقال الدكتور مطر، إن الجامعة هيأت جميع الظروف لضمان تقديم الطلبة الامتحانات في أجواء مثالية، مبينًا أن الامتحانات تسير وفق ما هو مخطط له، وضمن الإجراءات المتبعة.

ودعا النائب الأكاديمي الطلبة إلى ضرورة الالتزام بقواعد وتعليمات الامتحانات، والاستعداد الجيد لها من خلال الجهد والمثابرة وتنظيم الوقت، لتحقيق النتائج المرجوة.













