بينيت: من يطلق الصواريخ يتحمل المسؤولية و قصص البرق و الرعد لم تعد مقبولة

قال رئيس حكومة الاحتلال، نفتالي بينيت، خلال مستهلّ جلسة حكومته الأسبوعية، صباح اليوم، الأحد، إن "قصص البرق والرعد التي تكرّرها حماس شتاءً بعد آخر، لم تعد مقبولة".

و حسب أقوله، فإن "من يوجّه صواريخ تجاه دولة إسرائيل سيتحمّل المسؤولية".

وادعى رئيس حكومة الاحتلال بأن " الجيش هاجم الليلة سلسلة من الأهداف في مجمع لإنتاج الصواريخ تابع لحركة حماس في خان يونس، بالإضافة إلى مهاجمة عدد من مواقع حماس على حدود غزة".

وفي السياق، كشف مسؤول مصري تحدث لوكالة "أسوشييتد برس" الأميركية، عن اتصالات مصرية مع الاحتلال وفصائل المقاومة الفلسطينية في غزة، دعت من خلالها إلى "إلى الالتزام بوقف إطلاق النار الساري منذ الحرب في أيار/ مايو الماضي".

وجاءت الجهود المصرية بعد يوم من إطلاق صاروخين سقطا في البحر المتوسط قبالة تل أبيب، لتشن "إسرائيل" بعدها غارات جوية على مواقع الفصائل في غزة، في ساعة مبكرة من صباح اليوم.

ودعا المسؤولون المصريون، حسبما صرح دبلوماسي مصري مطلع على الجهود الجارية، الفصائل الفلسطينية الأخرى في غزة إلى وقف أفعالهم التي يعتبرها الاحتلال "استفزازية".

في المقابل، طالبت مصر سلطات الاحتلال، بتسريع وتيرة الترتيبات المتفق عليها في إطار وقف إطلاق النار.

وأضاف المصدر الذي تحدث الدبلوماسي بشرط عدم الكشف عن هويته، "لا يريد أي من الجانبين حربا شاملة. يريدان فقط ضمانات وخطوات ملموسة على الأرض".

وصباح السبت، قال جيش الاحتلال إن صاروخين أُطلقا من غزة، وسقطا في عرض البحر المتوسط قبالة ساحل منطقة "غوش دان" وسط البلاد، التي تضم مدينة تل أبيب.

ويرفض المسؤولون في جيش الاحتلال قبول رواية "سوء الأحوال الجوية"، ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن مسؤول عسكري "إسرائيلي" قوله: "إذا لا تعرف حماس كيف تحافظ على ترسانتها الصاروخية فيجب عليها تفكيكها".