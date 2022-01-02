باريس يعلن إصابة "ميسي" بفيروس كورونا

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 02:09 م
02 يناير 2022
ليونيل ميسي مهاجم باريس سان جيرمان
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أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، في بيان رسمي، عبر موقعه الإلكتروني على الإنترنت، عن أسماء المصابين الأربعة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19).

وقال النادي في بيانه:" اللاعبون الأربعة المصابون بفيروس كورونا هم ليو ميسي، خوان بيرنات، سيرجيو ريكو، ناثان بيتومازالا، وهم الآن معزولون، ويخضعون للبروتوكول الصحي المناسب".

وأضاف النادي:" سيستمر نيمار عملية تعافيه في البرازيل حتى 9 يناير مع أعضاء الطاقم الطبي والأداء في باريس سان جيرمان. لا يزال من المتوقع عودته إلى التدريب في غضون 3 أسابيع".

ويستعد سان جيرمان لمواجهة فان في دور الـ32 من كأس فرنسا، غداً الإثنين، في حين سيلعب ضد ليون يوم الأحد، في الدوري الفرنسي.

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