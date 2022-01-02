باريس يعلن إصابة "ميسي" بفيروس كورونا

أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، في بيان رسمي، عبر موقعه الإلكتروني على الإنترنت، عن أسماء المصابين الأربعة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19).

وقال النادي في بيانه:" اللاعبون الأربعة المصابون بفيروس كورونا هم ليو ميسي، خوان بيرنات، سيرجيو ريكو، ناثان بيتومازالا، وهم الآن معزولون، ويخضعون للبروتوكول الصحي المناسب".

وأضاف النادي:" سيستمر نيمار عملية تعافيه في البرازيل حتى 9 يناير مع أعضاء الطاقم الطبي والأداء في باريس سان جيرمان. لا يزال من المتوقع عودته إلى التدريب في غضون 3 أسابيع".

ويستعد سان جيرمان لمواجهة فان في دور الـ32 من كأس فرنسا، غداً الإثنين، في حين سيلعب ضد ليون يوم الأحد، في الدوري الفرنسي.