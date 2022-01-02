بالصور القيادي نصر: لن نترك أسرانا يواجهون الموت

نظمت حركة الجهاد الإسلامي، وبمشاركة القوى والفعاليات ومؤسسات الأسرى، اليوم الأحد 2/1/2022، وقفة إسنادية للأسير هشام أبو هواش المضرب عن الطعام لليوم الـ(139) على التوالي، وذلك ظهر اليوم الأحد على دوار المنارة في محافظة رام الله.

وقال أحمد نصر القيادي في حركة الجهاد الإسلامي:"إن هذه الفعالية إسناد ودعم لصمود الأسير أبو هواش، ووقوفنا بجانب قضية الأسرى المعتقلين إدارياً في سجون الاحتلال، مؤكداً أننا لن نترك أسرانا وحدهم يواجهون الموت وظلم السجان المجرم."

واعتبر نصر، أن الأسرى هم رمز هذا الشعب، ويجب أن نعطيهم أقل القليل من الوقفات التضامنية للارتقاء إلى مستوى تضحياتهم، داعياً إلى الاستمرار في الوقفات المساندة للأسير أبو هواش حتى يسمع هذا العالم الأصم، ويرى هذا العالم الأعور معاناتنا وظلم الاحتلال لنا.

وأضاف عصام بكر منسق القوى الوطنية والإسلامية، أن هذا الاعتصام أقل الواجب تجاه معاناة الأسير أبو هواش، مطالباً بتفعيل كل قطاعات شعبنا مع "معركة العدالة" من أجل إنقاذ حياة الأسير أبو هواش.

وحمل بكر الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الأسير هشام أبو هواش، والوضع الصحي المتردي له، مشيراً إلى ضرورة تدخل المؤسسات الحقوقية والقانونية لوقف حد لمعاناته.

ويواصل الأسير هشام أبو هواش معركة الأمعاء الخاوية، لليوم الـ(139) على التوالي، رفضاً للاعتقال الإداري في سجون الاحتلال، وسط الحديث عن خطورة وضعه الصحي.



































