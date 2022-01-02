طريقة سهلة لتحضير "الكريب" بنكهات مختلفة

يبحث الناس عن طريقة تحضير "الكريب" بأشكال ونكهات مختلفة، خاصةً في فصل الشتاء، حيث يقبل الناس على صنع طبق الكريب، وهو من الأطباق المعروفة في جميع أنحاء العالم. وهو منتشر على نطاق واسع بسبب سهولة إعداده، ومذاقه اللذيذ.

ونقدم لكم في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، ووصفات طريقة عمل الكريب عديدة، وبالعجينة نفسها أحياناً، فيكفي تغيير الحشوة للحصول على كريب مالح أو حلو أو حار.

طرق عمل رقائق أو فطيرة الكريب كثيرة ومتنوعة بتعدد المذاقات المطلوبة. كذلك طرق عمل عجينة الكريب. فهو طبق سريع وسهل التحضير في المنزل. ومن الممكن تقديمه كوجبة خفيفة أو طبق مقبلات، وكذلك من الممكن تقديمه كنوع من الحلويات.

قصة رقائق أو فطيرة الكريب

يعود أصل فطيرة الكريب (les crêpes)، بحسب المؤرخين، إلى ما قبل الميلاد. في ذلك الوقت، كانت الفطيرة سميكة إلى حد ما، مصنوعة من ماء يخلط مع العديد من الحبوب المطحونة. وتطهى على حجر مسطح حار جداً.

ظهر الكريب لأول مرة، بالشكل الذي نعرفه، في منطقة بريتاني (Bretagne) الفرنسية، في القرن 13. وكان يُحضّر بالحنطة السوداء، التي عرفتها فرنسا بعد الحروب الصليبية في آسيا، وجعلت من الممكن صنع هذه الطبقة الرقيقة والمستديرة من العجين. ويتميز دقيق الحنطة السوداء بفوائد كثيرة، لعل أهمها أنه خالٍ من مادة الغلوتين (gluten).

يجب تمييز فطيرة الكريب المصنوعة من الحنطة السوداء، عن فطيرة الكريب المصنوعة من دقيق القمح والحليب والبيض والزبدة. لكن في كلتا الحالتين، يصبح التحضير أكثر لذة بتزيينها وإضافة النكهات التي نرغب بها.

لتحضير رقائق أو فطيرة الكريب، في المناسبات والأعياد، طقوس خاصة. إذ ينصح القدماء طاهي الكريب، أثناء تقليبها بالمقلاة في الهواء، أن يمسك بيده الأخرى قطعة نقود معدنية، فإذا سقطت فطيرة الكريب بشكل صحيح في المقلاة، فإن الطاهي يضمن الازدهار والبحبوحة لبقية العام.

عجينة الكريب الأساسية والتقليدية، هي تلك المصنوعة من الحنطة السوداء، سواء كانت حلوة أو مالحة. العجينة هي نفسها، والاختلاف يكون بالمكونات المضافة إليها. ويمكن تحضير عجينة الكريب هذه في البيت.

الطريقة التقليدية لتحضير الكريب بالحنطة السوداء:

طريقة التحضير سهلة، لا تتطلب أكثر من 10 دقائق، لكمية تكفي لـ6 أشخاص.

المكونات:

- 250 غرام من دقيق الحنطة السوداء - ربع ليتر من الماء (250 ملليتر) - ربع ليتر من الحليب (250 ملليتر) - بيضتان - 50 غرام من الزبدة نصف مالحة - زيت بمقدار ملعقة طعام

المكونات التقليدية لحشو فطيرة الكريب هي:

- بيضة لكل شريحة

- شريحة من اللحومات الباردة حسب الرغبة (حبش، دجاج، بقر..)

- جبنة غرويير (gruyère) مبروشة (المقدار حسب الرغبة)

- بهار

طريقة التحضير:

ضعي الطحين في وعاء كبير (وعاء السلطة). أكسري البيضتين فوق الطحين، ثم أخلطي المكونين يدوياً، بعد الامتزاج جيداً إبدأي بإضافة كمية الماء تدريجياً، وبنفس الطريقة أضيفي كمية الحليب. ثم أضيفي كمية الزبدة بعد تذويبها.

أتركي المزيج يرتاح لساعتين. بعدها، سخني مقلاة غير قابلة للالتصاق مع القليل من الزبدة، ثم أضيفي مقدار مغرفة (حجم وسط) من المزيج. عندما تنضج أقلبيها على الجهة الثانية وأكسري البيضة فوقها مع رشة البهار. بعد أن يتحول لون الزلال إلى اللون الأبيض، أضيفي الجبن المبروش بعدها شريحة اللحوم الباردة.

ولا تنسي ثني أطراف الفطيرة الأربعة، لتصبح جاهزة للأكل.

كرري هذه العملية حتى نفاذ كمية المزيج.

طريقة عمل الكريب في البيت:

مكونات عجينة الكريب:

- كوب من الدقيق (الأسمر أو الأبيض) - بيضتان - نصف كوب حليب - نصف كوب ماء - ربع ملعقة صغيرة ملح (تستبدل بالفانيليا للكريب الحلو) - ملعقتان كبيرة من الزبدة سائحة أو الزيت النباتي أو السمنة

طريقة عمل الكريب:

في وعاء مناسب اخفقي يدوياً البيض مع الدقيق ثم يضاف الحليب والماء تدريجياً مع الاستمرار في التقليب، ثم يضاف الملح والزبدة أو الزيت أو السمنة. اتركي المزيج ليرتاح مدة 15 دقيقة.

سخني مقلاة مسطحة على النار بعد وضع القليل من الزيت فيها، ثم اسكبي فيها ما يعادل ربع كوب من الخليط مع مراعاة توزيعه بالتساوي.

اتركي الخليط على النار إلى أن ينضج وتظهر فقاقيع، ثم أقلبي العجين على الجانب الآخر حتى ينضج تماماً وارفعيه من على النار. تكرر هذه العملية حتى نفاذ الكمية.

يتم حشو الكريب بصنف من اختيارك مثل الشوكولا أو المربى للكريب الحلو، أو اللحومات الباردة والجبنة للكريب المالح.

طريقة عمل الكريب الحادق

مكونات الكريب الحادق:

2 كوب دقيق - بيضتان – 2 كوب ماء – 2 ملعقة كبيرة لبن (زبادي) – رشة ملح – 2 ملعقة سكر – 4 ملاعق حليب مجفف – 2 ملعقة زيت.

طريقة التحضير:

طريقة عمل الكريب بسيطة، احضري وعاءً عميقاً، وضعي به الدقيق والبيض والملح والسكر والحليب المجفف، وقومي بخلط جميع المكونات معاً، قبل أن تبدأي بإضافة الماء تدريجياً، وتحريكها بخلاط يدوي.

ثم أضيفي اللبن (الزبادي) واخلطي جميع المكونات، حتى يصبح العجين ذا قوام متماسك، واتركيه جانباً ليرتاح لمدة 15 دقيقة.

احضري مقلاة غير قابلة للالتصاق، وادهنيها بقليل من الزيت، ثم اسكبي فيها مغرفة (حجم وسط) من عجين الكريب بشكل دائري، واتركيها حتى تتحمر ويصبح لونها ذهبياً، ثم اقلبيها على الوجه الآخر حتى تتحمر أيضاً. كرري هذه الطريقة حتى تنتهي كمية العجين بالكامل.

بعد ذلك قومي بحشو الكريب بالخضروات أو المشروم أو اللحم المفروم بالبصل المبشور والملح والفلفل الأسود، ثم قومي بلف الكريب على هيئة مثلث أو على شكل رول. وأقليه في طاسة (كاسرول) بها قليل من الزيت، وقلبيه على الوجهين. دقائق وارفعيه عن النار وقدميه مع زينته للأكل.

طريقة عمل الكريب الحلو

مكونات الكريب الحلو:

- كوب حليب - كوب دقيق - نصف كوب سمنة - 2 بيضة - فانيليا - 3 ملاعق سكر - رشة ملح.

طريقة عمل الكريب الحلو:

احضري وعاءً عميقاً (للسلطة) واخلطي فيه الحليب مع السكر جيدًا.

بعد ذلك احضري وعاءً آخراً، وضعي به الدقيق وخليط الحليب مع السكر وضيفي كمية السمن، ثم أضيفي الملح والفانيليا، وقلبي جميع المكونات معًا بمضرب البيض اليدوي.

احضري مقلاة غير قابلة للالتصاق وادهنيها بقليل من الزيت، ثم ضعيها على نار هادئة، وضعي مقدار مغرفة حجم وسط من خليط الكريب في المقلاة، وحركيها بشكل دائري حتى تتشكل دائرة الكريب.

بعد أن ينضج الجانب الأول من الكريب، إقلبيه على الجانب الآخر حتى يتحمر من الجهتين قليلًا، إرفعيه من المقلاة. وذلك حتى تنتهي الكمية بالكامل.

بعد ذلك قومي بحشو الكريب بالحلو الذي ترغبين به، المربى على أنواعها أو عجينة الشوكولا مع رشة جوز هند مبروش، أو الموز وفوقها سائل الشوكولا... ثم قومي بثني الفطيرة على شكل مثلث. قدميها في طبق وبجانبها قطع من الفاكهة بحسب الرغبة.

ميزة الكريب أنه بإمكاننا استخدام العجينة نفسها لتقدميها طبقاً حلو المذاق، أو مالحاً، وبإمكاننا جمع المذاقين معاً أيضاً.

رقائق الكريب التي تم تحضيرها كطبق حلويات، لا يتطلب منك سوى تغيير حشوتها لتتحول إلى طبق مالح.. مثلًا قومي بحشو البعض منها بالخضار المطهوة على البخار أو أحد أنواع اللحومات الباردة أو الجبنة على أنواعها.

طريقة عمل الكريب المقرمش

مكونات طريقة عمل الكريب المقرمش:

- 3 أكواب دقيق - كوب ماء - كوب حليب - بيضة - رشة ملح - ملعقة صغيرة سكر.

طريقة عمل الكريب المقرمش:

احضري وعاءً عميقاً وضعي به الحليب والماء والبيضة ورشة الملح والسكر، وقلبي المكونات جيداً باستخدام خلاط البيض اليدوي.

بعد ذلك أضيفي الدقيق تدريجياً مع التقليب، حتى تحصلي على القوام المناسب لعجينة الكريب.

طريقة عمل الكريب سهلة وعملية، فإذا كانت العجينة متماسكة أكثر من المطلوب، بإمكانك إضافة القليل من الماء لتخفيفها. أما إذا أصبحت العجينة مائعة أكثر من اللازم، فبإمكانك إضافة القليل من الدقيق. مع التقليب حتى تحصلي على القوام المناسب للعجينة ليسهل فردها وعمل رقائق الكريب.

إمسحي سطح مقلاة غير قابلة للإلتصاق بقليل من الزيت أو الزبدة، ثم ضعي مغرفة من عجينة الكريب ووزعيها في المقلاة بشكل دائري متساوي.

بعد تحمير الوجه الأول للكريب، اقلبيه وحمري الوجه الآخر، ثم ارفعي الفطيرة عن النار. كرري الطهي حتى نفاذ عجينة الكريب.

بعد ذلك قومي بحشو الكريب باللحم المفروم أو البطاطا أو الهودوغ الملوح بالزيت مع قطع البصل والطماطم والتوابل. اضيفي عليها الجبنة المبروشة والكاتشب والمايونيز والخردل حسب الرغبة، أو أي صلصة أخرى.

بعد الحشو، لفي الكريب على شكل مستطيل أو مثلث أو أسطواني، وضعيه في صينية مدهونة بالقليل من الزيت النباتي. ثم ادخلي الصينية إلى الفرن. قلبي قطع الكريب على الجانبين، لتصبح مقرمشة ولذيذ بحسب رغبتك.