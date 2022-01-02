أسعار العملات الرقمية: البيتكوين ترتفع لـ 47 ألف دولار

سجلت أسعار العملات الرقمية اليوم الأحد 2/1/2022، ارتفاعا حيث بلغت القيمة السوقية العالمية للعملات الرقمية 2.40 تريليون دولار، بانخفاض بنسبة قدرها 0.57٪ عن اليوم الماضي.

وتبلغ هيمنة البيتكوين حاليًا 39.94%، بارتفاع قدر0.29% خلال اليوم.

وهنا نذكر أسعار العملات الرقمية:

انخفض سعر عملة بيتكوين (BTC) بنسبة 1.52 % لتسجل نحو 47,145 دولار.

انخفض سعر عملة إيثريوم (ETH) بنسبة 2.31% لتسجل نحو 3,742 دولار.

انخفض سعر عملة بينانس (BNB) بنسبة 3.14% لتسجل نحو 521 دولار.

انخفض سعر عملة تثير (USDT) بنسبة 0.09% لتسجل نحو 1.00 دولار.

انخفض سعر عملة سولانا (SOL) بنسبة 1.49% لتسجل نحو 175 دولار.

انخفض سعر عملة كاردانو (ADA) بنسبة 4.67% لتسجل نحو 1.36 دولار.

انخفض سعر عملة USDC) USD Coin) بنسبة 0.07% لتسجل نحو 1.00 دولار.

انخفض سعر عملة الريبل (XRP) بنسبة 1.92% لتسجل نحو 0.84 دولار.

انخفض سعر عملة تيرا (LUNA) بنسبة 0.94% لتسجل نحو 89.97 دولار.

انخفض سعر أفلانش (AVAX) بنسبة 1.78% لتسجل نحو 115.36 دولار.