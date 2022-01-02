سرايا القدس تُودع 35 شهيداً خلال عام 2021م

نودع عاماً أحيا فينا ثورة الشهداء، هذه الثورة التي ارتحل فيها قادتنا ومجاهدونا.. رحلوا عنا وأصداء بطولاتهم تملأ الأرجاء، ولا يزال طيفهم يحمينا ويؤنسُنا.. كانوا بعمر الزهور، فتركوا مغريات الدنيا كلها، وارتقوا على طريق القدس الطاهرة، فرحلوا طالبين لقاءَ الله، فما أسمى منزلة الشهداء.

خلال عام 2021م، زفت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، إلى علياء المجد والخلود 35 من خيرة قادتها ومجاهديها الأفذاذ، فداءً للقدس والأقصى.

وإليكم صفحة مُشرقة ومُشرفة بأسمائهم وتضحياتهم التي تُكتبُ في قواميس العزة والنور:

- الفقيد المجاهد: سامح عبد الرحمن عبد الحافظ، أحد مجاهدي سرايا القدس في لواء رفح، ارتقى إثر مرض عضال، بتاريخ 18/2/2021م.

- الفقيد المجاهد: أحمد ياسر المحروق، أحد مجاهدي سرايا القدس في لواء الوسطى، ارتقى جراء حدث عرضي أثناء عمله في مهنة البناء بتاريخ 29/3/2021م.

- الفقيد القائد: أحمد عبد الرحمن أبو حصيرة، أحد مؤسسي الخلايا العسكرية لحركة الجهاد الإسلامي، ارتقى إثر إصابته بفيروس كورونا، بتاريخ 25/4/2021م.

- الشهيد القائد: سامح فهيم المملوك، مسؤول الوحدة الصاروخية في المنطقة الشمالية لسرايا القدس، ارتقى إثر عملية اغتيال صهيونية جبانة استهدفته بمدينة غزة، خلال معركة سيف القدس، بتاريخ 11/5/2021م.

- الشهيد القائد الميداني: محمد يحيى أبو العطا، أحد القادة الميدانين بالوحدة الصاروخية في لواء غزة، ارتقى إثر عملية اغتيال صهيونية جبانة استهدفته بمدينة غزة، خلال معركة سيف القدس، بتاريخ 11/5/2021م.

- الشهيد القائد الميداني: كمال تيسير قريقع، أحد القادة الميدانين بالوحدة الصاروخية في لواء غزة، ارتقى إثر عملية اغتيال صهيونية جبانة استهدفته بمدينة غزة، خلال معركة سيف القدس، بتاريخ 11/5/2021م.

- الشهيد المجاهد: حمزة محمود الهور، أحد مجاهدي سرايا القدس في لواء الوسطى، ارتقى إثر استهداف من طائرات الاستطلاع الصهيونية، خلال معركة سيف القدس، بتاريخ 12/5/2021م.

- الشهيد المجاهد: محمد عبد المنعم شاهين، أحد مجاهدي سرايا القدس في لواء الوسطى، ارتقى إثر استهداف من طائرات الاستطلاع الصهيونية، خلال معركة سيف القدس، بتاريخ 12/5/2021م.

- الشهيد المجاهد: أحمد وليد الطلاع، أحد مجاهدي سرايا القدس في لواء الوسطى، ارتقى إثر استهداف من طائرات الاستطلاع الصهيونية، خلال معركة سيف القدس، بتاريخ 12/5/2021م.

- الشهيد المجاهد: محمد معين القرعة، أحد مجاهدي سرايا القدس في لواء الوسطى، ارتقى إثر استهداف من طائرات الاستطلاع الصهيونية، خلال معركة سيف القدس، بتاريخ 12/5/2021م.

- الشهيد المجاهد: وليد زهير أبو شاب، أحد مجاهدي سرايا القدس في لواء خانيونس، ارتقى إثر استهداف من طائرات الاستطلاع الصهيونية، خلال معركة، سيف القدس بتاريخ 14/5/2021م.

- الشهيد المجاهد: موسى غالب ماضي، أحد مجاهدي سرايا القدس في لواء رفح، ارتقى إثر استهداف من طائرات الاستطلاع الصهيونية، خلال معركة سيف القدس، بتاريخ 14/5/2021م.

- الشهيد المجاهد: أحمد محمد المهدي النجار، أحد مجاهدي سرايا القدس في لواء الشمال، ارتقى إثر استهداف من طائرات الاستطلاع الصهيونية، خلال معركة سيف القدس، بتاريخ 14/5/2021م.

- الشهيد المجاهد: أحمد عوض الندر، أحد مجاهدي سرايا القدس في لواء الشمال، ارتقى إثر استهداف من طائرات الاستطلاع الصهيونية، خلال معركة سيف القدس، بتاريخ 14/5/2021م.

- الشهيد المجاهد: سامح جهاد القاضي، أحد مجاهدي سرايا القدس في لواء رفح، ارتقى إثر استهداف من طائرات الاستطلاع الصهيونية، خلال معركة سيف القدس، بتاريخ 16/5/2021م.

- الشهيد المجاهد: طارق محمود القاضي، أحد مجاهدي سرايا القدس بلواء رفح، ارتقى إثر استهداف من طائرات الاستطلاع الصهيونية، خلال معركة سيف القدس، بتاريخ 16/5/2021م.

- الشهيد المجاهد: معاذ نبيل الزعانين، أحد مجاهدي سرايا القدس في لواء الشمال، ارتقى إثر استهداف من طائرات الاستطلاع الصهيونية، خلال معركة سيف القدس، بتاريخ 16/5/2021م.

- الشهيد المجاهد: محمد عوني الزعانين، أحد مجاهدي سرايا القدس في لواء الشمال، ارتقى إثر استهداف من طائرات الاستطلاع الصهيونية، خلال معركة سيف القدس، بتاريخ 16/5/2021م.

- الشهيد المجاهد: محمد يوسف الكفارنة، أحد مجاهدي سرايا القدس في لواء الشمال، ارتقى إثر استهداف من طائرات الاستطلاع الصهيونية، خلال معركة سيف القدس، بتاريخ 16/5/2021م.

- الشهيد القائد: حسام أبو هربيد "أبو عبيدة" قائد لواء الشمال في سرايا القدس، ارتقى إثر عملية اغتيال صهيونية جبانة استهدفته شمال قطاع غزة، خلال معركة سيف القدس، بتاريخ 17/5/2021م.

- الشهيد المجاهد: أحمد زياد صباح، أحد مجاهدي سرايا القدس في لواء الشمال، ارتقى إثر استهداف من طائرات الاستطلاع الصهيونية، خلال معركة سيف القدس، بتاريخ 17/5/2021م.

- الشهيد المجاهد: إسلام غياض زاهدة، أحد مجاهدي سرايا القدس في مدينة الخليل، ارتقى أثناء تأدية واجبه الجهادي في التصدي للاحتلال، خلال معركة سيف القدس، بتاريخ 18/5/2021م.

- الشهيد المجاهد: عمار عبد الله الندر، أحد مجاهدي سرايا القدس في لواء الشمال، ارتقى إثر استهداف من طائرات الاستطلاع الصهيونية، خلال معركة سيف القدس، بتاريخ 19/5/2021م.

- الشهيد المجاهد: أحمد كامل عمار، أحد مجاهدي سرايا القدس في لواء الوسطى، ارتقى إثر استهداف من طائرات الاستطلاع الصهيونية، خلال معركة سيف القدس، بتاريخ 27/5/2021م.

- الشهيد المجاهد: جميل محمود العموري، أحد مقاومي سرايا القدس في مدينة جنين، ارتقى خلال اشتباك مسلح مع قوات الاحتلال بتاريخ 10/6/2021م.

- الفقيد القائد: محمد إسماعيل أبو نمر، أحد قادة سرايا القدس في لواء خانيونس، ارتقى إثر مضاعفات مرض مزمن بتاريخ 16/6/2021م.

- الشهيد المجاهد: نور الدين عبد الإله جرار، أحد مقاومي سرايا القدس في مدينة جنين، ارتقى خلال اشتباك مسلح مع قوات الاحتلال بتاريخ 16/8/2021م.

- الفقيد القائد الميداني: سعد أحمد أبو حسنين، أحد القادة الميدانين في سرايا القدس في لواء رفح، ارتقى إثر إصابته بفيروس كورونا، بتاريخ 14/9/2021م.

- الفقيد القائد: محمد جواد الهشيم، أحد قادة سرايا القدس في لواء الشمال، ارتقى إثر إصابته بفيروس كورونا، بتاريخ 23/9/2021م.

- الشهيد المجاهد: أسامة ياسر صبح، أحد مقاومي سرايا القدس في مدينة جنين، ارتقى خلال اشتباك مسلح مع قوات الاحتلال بتاريخ 26/9/2021م.

الشهيد المجاهد: علاء ناصر زيود، أحد مقاومي سرايا القدس في مدينة جنين، ارتقى خلال اشتباك مسلح مع قوات الاحتلال بتاريخ 30/9/2021م.

- الفقيد القائد: عبد الله نهاد درويش السمك "أبو جهاد"، نائب عضو المجلس العسكري ومسؤول وحدة الإعلام الحربي في المنطقة الشمالية بسرايا القدس، ارتقى متأثراً بإصابته بفيروس كورونا، بتاريخ 3/10/2021م.

- الشهيد المجاهد: ضياء كمال الدحدوح، أحد مجاهدي سرايا القدس في لواء غزة، ارتقى متأثراً بإصابته جراء انفجار عرضي، بتاريخ 2/12/2021م.

- الفقيد المجاهد: حسين يوسف الدويك، أحد مجاهدي سرايا القدس في لواء غزة، ارتقى إثر إصابته مرض عضال، بتاريخ 7/12/2021م.

- الفقيد المجاهد: عز الدين إياد أبو عيادة، أحد مجاهدي سرايا القدس في لواء غزة، ارتقى إثر سكتة قلبية مفاجأة بتاريخ 18 /12/ 2021م.

وأمام هذه الكوكبة النورانية، تنحني الهامات، وتُكتبُ تضحياتُهم في لوحات العز والفخار، ونعاهدهم على المضي على النهج ذاته، وأن نُبقِي جذوة الصراع مشتعلة حتى تحرير تراب وطننا كاملاً من رجس العدو الصهيوني الغاشم.