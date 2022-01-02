كلية مجتمع الأقصى تبدأ امتحاناتها النهائية

بدأت كلية مجتمع الأقصى للدراسات المتوسطة، اليوم الأحد 2/1/2021، الامتحانات النهائية للفصل الدراسي الأول 2021/2022. والتي ستستمر حتى تاريخ 25/1/2022.

وتفقد د. جميل عدوان مساعد العميد للشئون الاكاديمية، برفقة أعضاء اللجنة الامتحانية قاعات الامتحانات، مؤكدًا حرص الكلية الكامل على خدمة الطلبة والتيسير عليهم؛ من أجل تقديم امتحاناتهم النهائية في أجواء من الهدوء والاستقرار.

وأعرب د. عدوان عن سروره بحسن سير الامتحانات الوجاهية وانتظامها، راجيًا التوفيق والنجاح لكافة الطلبة، وحثهم على الجدّ والمثابرة في التحصيل العلمي والمذاكرة والتحضير الجيد للامتحان من أجل الحصول على أعلى الدرجات.

وحث د. عدوان الطلبة على ضرورة التقيد والالتزام بقواعد وتعليمات الامتحانات، واحضار البطاقة الجامعية والتأكد من مواعيد الاختبار، والالتزام بإجراءات السلامة المهنية في ظل انتشار جائحة كورونا لضمان استمرار الامتحان.







